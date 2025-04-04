У США звільнили голову Агентства нацбезпеки — WP

Директора Агентства національної безпеки США (NSA) генерала Тімоті Хо та його цивільну заступницю Венді Нобл — звільнили. Наразі причини такого рішення залишаються невідомими.

Про це повідомляє газета The Washington Post, посилаючись на кількох неназваних американських посадовців.

За даними журналістів, генерал Хо, який також очолює Кіберкомандування США, і його цивільна заступниця Венді Нобл були звільнені з посад в Агентстві національної безпеки 3 квітня.

Зазначається, що Нобл перевели на іншу роботу в Офіс заступника міністра оборони з розвідки. А генерал Хо, який обійняв посаду голови NSA понад рік тому, був у відрядженні, й не коментував своє звільнення.

Видання вказує, що причини відставки ХО та переведення Нобл залишаються невідомими. Тимчасовим директором NSA став генерал-лейтенант Вільям Дж. Хартман, а Шейла Томас, яка працювала виконавчим директором, стала його тимчасовою заступницею.

Хо — має понад 30-річний стаж військової служби, включно з посадою голови Кібернаціональної місії кіберкомандування, яка керувала кібервійськовими операціями за кордоном.

15 лютого адміністрація президента США Дональда Трампа у рамках масштабних скорочень у Міністерстві енергетики звільнила понад 300 співробітників Національного управління ядерної безпеки (NNSA), яке відповідає за ядерні запаси США.

Наприкінці березня очільник Пентагону Піт Гегсет підписав меморандум, який передбачає скорочення цивільного персоналу Міноборони США.