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Південна Корея надала Україні допомогу розміром $100 млн
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Південна Корея надала Україні допомогу розміром $100 млн

Ольга Кацімон
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Андрій Сибіга та Чо Те Юль
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга та міністр закордонних справ Республіки Корея Чо Те Юль. МЗС України

Південна Корея передала Україні новий пакет фінансової допомоги на суму 100 мільйонів доларів.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга після зустрічі з міністром закордонних справ Південної Кореї Чо Те Юлем.

"Я був радий поспілкуватися з Чо Те Юлем і подякувати Республіці Корея за її підтримку, в тому числі за сьогоднішній новий пакет допомоги у розмірі 100 мільйонів доларів", — заявив Сибіга.

Він також підкреслив значення участі корейського представника в засіданні міністрів НАТО як символ взаємозв’язку безпеки Європи та Індо-Тихоокеанського регіону.

Сторони обговорили посилення співпраці між Україною та Південною Кореєю, а також спільну протидію загрозам, що виникають у зв’язку з поглибленням взаємодії між Росією та Північною Кореєю.

Раніше Сибіга вже провів зустріч з міністром закордонних справ Японії Такеші Іваєю.

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