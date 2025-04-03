Південна Корея надала Україні допомогу розміром $100 млн

Південна Корея передала Україні новий пакет фінансової допомоги на суму 100 мільйонів доларів.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга після зустрічі з міністром закордонних справ Південної Кореї Чо Те Юлем.

"Я був радий поспілкуватися з Чо Те Юлем і подякувати Республіці Корея за її підтримку, в тому числі за сьогоднішній новий пакет допомоги у розмірі 100 мільйонів доларів", — заявив Сибіга.

Він також підкреслив значення участі корейського представника в засіданні міністрів НАТО як символ взаємозв’язку безпеки Європи та Індо-Тихоокеанського регіону.

Сторони обговорили посилення співпраці між Україною та Південною Кореєю, а також спільну протидію загрозам, що виникають у зв’язку з поглибленням взаємодії між Росією та Північною Кореєю.

Раніше Сибіга вже провів зустріч з міністром закордонних справ Японії Такеші Іваєю.