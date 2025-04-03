Генеральний інспектор Міністерства оборони США розпочав розслідування використання міністром оборони Пітом Гегсетом програми Signal для обговорення інформації, що стосується військових дій у Ємені.

Про це повідомляється на сайті Управління Генерального інспектора Міноборони США.

Зазначається, що йдеться про оцінку повідомлень про використання міністром оборони комерційного додатку для обміну повідомленнями в службових цілях.

“Ми проводимо цю оцінку у відповідь на лист від 26 березня 2025 року, який я отримав від голови та члена Комітету Сенату з питань збройних сил, з проханням провести розслідування нещодавніх публічних повідомлень про використання міністром оборони несекретного комерційного додатку для обміну повідомленнями для обговорення інформації, що стосується військових дій в Ємені в березні 2025 року”, — йдеться у повідомленні.

Що відомо про секретний чат в Signal чиновників адміністрації Трампа

11 березня головний редактор американського видання The Atlantic Джеффрі Голдберг отримав запит на підключення в чат в Signal від радника з нацбезпеки США Майкла Волца. Після підтвердження запиту, журналіст опинився в чаті “Houthi PC small group" (група високопосадовців з нацбезпеки США — ред.). Там представники адміністрації Дональда Трампа обговорювали удари по Ємену 15 березня.

15 березня, в день атаки Ємену, міністр оборони США Гегсет надіслав повідомлення з оперативними деталями майбутніх ударів, включаючи інформацію про цілі, зброю, яку розгорнуть США і послідовність атак. Це переконало журналіста, що чат справжній.

Юристи повідомили виданню The Atlantic, що дії Волца можуть порушувати американське законодавство щодо обробки інформації, пов'язаної з національною обороною.

Конгресмени Демократичної партії США закликали провести слухання після того, як головний редактор The Atlantic Джеффрі Голдберг випадково потрапив до чату високопосадовців США, де обговорювали удари по Ємену.

Президент США Дональд Трамп визнав, що журналіста The Atlantic Джеффрі Голдберга долучили до секретного чату в Signal. Він також заявив, що довіряє своєму раднику з нацбезпеки Майку Волцу та не звільнятиме його.

Неурядова організація American Oversight напередодні подала федеральний позов у Вашингтоні проти п’ятьох високопосадовців адміністрації Дональда Трампа, які були присутні у чаті в Signal та обговорювали там деталі операції США проти бойовиків-хуситів у Ємені.

Відповідачами у позові вказані: голова Пентагону Піт Гегсет, директорка нацрозвідки Тульсі Габбард, директор ЦРУ Джон Реткілфф, очільник Мінфіну Скотт Бессент, держсекретар Марко Рубіо, а також Національне управління з архівів і документації.

25 березня Волц взяв на себе повну відповідальність за скандал, де головного редактора американського видання The Atlantic Джеффрі Голдберга випадково додали у чат в Signal, де американські високопосадовці обговорювали атаки по Ємену.