Уряд США заборонив американському урядовому персоналу в Китаї, а також членам сімей і підрядникам, які мають допуск до державної таємниці, вступати в будь-які романтичні або сексуальні стосунки з китайськими громадянами.

Про це повідомляє Associated Press з посиланням на поінформовані джерела.

Чотири людини, безпосередньо ознайомлені з цим питанням, розповіли AP про політику, яку запровадив посол США Ніколас Бернсом в січні незадовго до свого від'їзду з Китаю. Йдеться про нову конфіденційну директиву.

Зазначається, що хоча деякі американські відомства вже мали суворі правила щодо таких відносин, про всеохоплюючу політику “небратання” публічно не чули з часів “холодної війни”. Нерідкі випадки, коли американські дипломати в інших країнах зустрічаються з місцевими жителями і навіть одружуються з ними.

Більш обмежена версія політики “небратання” була прийнята минулого літа, коли американському персоналу заборонили “романтичні та сексуальні стосунки” з китайськими громадянами, які працюють охоронцями та іншим допоміжним персоналом у посольстві США та п'яти консульствах у Китаї.

Але Бернс у січні, за кілька днів до вступу на посаду президента Дональда Трампа розширив цю заборону до повної заборони на такі стосунки з будь-яким громадянином Китаю в КНР.

Два джерела розповіли AP, що нова політика вперше обговорювалася минулого літа після того, як члени Конгресу зв'язалися з Бернсом, щоб висловити занепокоєння тим, що обмеження на такі відносини є недостатньо суворими. Спеціальний комітет Палати представників з питань Комуністичної партії Китаю не відповів на запит про коментарі.

Нова політика охоплює місії США в материковому Китаї, включаючи посольство в Пекіні та консульства в Гуанчжоу, Шанхаї, Шеньяні та Ухані, а також американське консульство на напівавтономній території Гонконг. Вона не поширюється на американський персонал, розміщений за межами Китаю.

Єдиним винятком з цієї політики є американський персонал, який вже має стосунки з громадянами Китаю. Вони можуть подати заяву на отримання винятків. Якщо у винятку буде відмовлено, вони повинні припинити стосунки або залишити свою посаду. Кожен, хто порушить цю політику, отримає наказ негайно покинути Китай.

Ця політика була доведена до відома американського персоналу в Китаї в січні в усній та електронній формі, але не була оголошена публічно, пише АР.

Державний департамент заявив, що не коментує внутрішні питання. Рада національної безпеки переадресувала питання до Державного департаменту. Бернс, колишній посол, не відповів на запит AP, надісланий на його електронну адресу в The Cohen Group, консалтинговій компанії, до якої він повернувся на посаду віцеголови в лютому.

Повернення до політики "холодної війни"

Як пише АР, згідно з документи Державного департаменту, в 1987 році уряд США заборонив персоналу, дислокованому в радянському блоці та Китаї, дружити, зустрічатися або займатися сексом з місцевими жителями після того, як американський морський піхотинець у Москві був спокушений радянською шпигункою. Відповідно до тогочасних повідомлень , такі обмеження були послаблені після розпаду Радянського Союзу в 1991 році.

У Китаї загальна заборона на такі відносини не діє вже багато років. До нової заборони в січні співробітники США в Китаї повинні були повідомляти своїм керівникам про будь-які інтимні контакти з громадянами Китаю, але їм не заборонялося вступати в сексуальні або романтичні стосунки.

Американські дипломати та експерти з розвідки кажуть, що Пекін продовжує агресивно використовувати так звані “приманки” для доступу до американських секретів. Так, американський персонал був ознайомлений із прикладами, коли китайські спецслужби посилали привабливих жінок спокушати американських дипломатів, і попереджали, що десятки агентів китайської державної безпеки можуть бути призначені стежити за будь-яким дипломатом, який їх цікавить.