Сибіга: "Україна витрачає 26% свого бюджету на оборону"

Україна витрачає 26% свого бюджету на оборону. Зокрема, оборонна промисловість виробляє мільйони безпілотників на рік.

Про це голова МЗС України Андрій Сибіга повідомив перед початком засідання Ради Україна-НАТО у четвер, 3 квітня.

"Зараз Україна витрачає 26% свого бюджету на оборону. Наша оборонна промисловість виробляє мільйони безпілотників на рік, серед інших досягнень. Ми вже майже на 40% забезпечуємо себе власними силами, і ми можемо збільшити ці цифри”, — сказав Сибіга.

За його словами, сучасна Україна — це вартовий миру та євроатлантичної безпеки, а не країна, яка лише шукає захисту. 800 000 українських солдатів є захисниками України, але вони також є захисниками Європи, наголосив міністр.

“Вони повинні бути добре озброєні. Мир має бути добре озброєний. Наша оборонна промисловість стане основою європейської оборони. Наша армія є найбільшою сухопутною армією в Європі, а наші оборонні технології є одними з найсучасніших. НАТО і Європа повинні поглянути на схід і побачити сильного і відданого союзника — Україну”, — заявив Сибіга.

Він додав, що питання сьогодні не в тому, чи хоче Росія напасти на решту Європи. За його словами, питання лише в тому, “чи будемо ми готові до цього чи ні”.

“Чи зможемо ми зупинити Росію в Україні і стримати її від подальшої агресії? Наша відповідь — так, але лише за умови посилення тиску на Москву і зміцнення України”, — наголосив міністр.

За словами Сибіги, під час зустрічі з союзниками буде обговорюватися, як чинити тиск на Росію, щоб вона розпочала реальний діалог. Також глава МЗС обговорить нагальні оборонні потреби і гарантії безпеки для України, а також надійний пакет стримування.

Сибіга наголосив, що для України сильні і довготривалі гарантії безпосередньо пов'язані з триваючим мирним процесом і зусиллями, тому що без них Росія знову нападе.

“Ми пам'ятаємо, що приносить російська окупація. Три роки тому, в цей день, Україна звільнила село Ягідне. Ми бачили там невимовні звірства. Ми не хочемо, щоб це та інші села і громади знову були окуповані. Це історичний і визначальний момент для майбутнього України та Європи. Він вимагає нашої сили, нашої відданості та єдності, і я впевнений, що ми можемо їх знайти”, — заявив міністр.