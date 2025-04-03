Чиновник НАТО назвав втрати РФ на війні в Україні

Високопоставлений чиновник НАТО повідомив Суспільному, що сукупні втрати російських військових за час повномасштабного вторгнення в Україну становлять приблизно 900 000 російських військовослужбовців.
Про це передає кореспондентка Суспільного із Брюсселя.
“Сукупні втрати російських військовослужбовців за час повномасштабного вторгнення становлять приблизно 900 000 російських військовослужбовців; до 250 000 були вбиті”, — сказав чиновник.
За даними Генштабу ЗСУ, станом на ранок 3 квітня втрати РФ на війні в Україні від почтаку повномасштабного вторгнення з боку Росії орієнтовно склали близько 919 570 осіб особового складу.
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