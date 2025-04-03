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Чиновник НАТО назвав втрати РФ на війні в Україні
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Чиновник НАТО назвав втрати РФ на війні в Україні

Олена Богданьок
Валерія Пашко
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Чиновник НАТО назвав втрати РФ на війні в Україні
Армія РФ на війні в Україні. Facebook/ГУР Міноборони України

Високопоставлений чиновник НАТО повідомив Суспільному, що сукупні втрати російських військових за час повномасштабного вторгнення в Україну становлять приблизно 900 000 російських військовослужбовців.

Про це передає кореспондентка Суспільного із Брюсселя.

“Сукупні втрати російських військовослужбовців за час повномасштабного вторгнення становлять приблизно 900 000 російських військовослужбовців; до 250 000 були вбиті”, — сказав чиновник.

За даними Генштабу ЗСУ, станом на ранок 3 квітня втрати РФ на війні в Україні від почтаку повномасштабного вторгнення з боку Росії орієнтовно склали близько 919 570 осіб особового складу.

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