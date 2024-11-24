Пісторіус: війна РФ проти України вже не регіональна

Війна Росії проти України більше не є регіональною — лідер РФ Володимир Путін бореться за новий світовий порядок і вже бачить себе переможцем у цій війні.

Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, повідомляє Spiegel.

За його словами, Європа стоїть перед довгостроковою загрозою.

Міністр додав, що лідер РФ Володимир Путін "повністю перейшов на військову економіку". Зокрема, Росія за три місяці виробляє стільки ж зброї та боєприпасів, скільки весь ЄС за рік.

"У своїй промові наприкінці жовтня Путін говорив про серйозну, непримиренну боротьбу за новий світовий порядок", — наголосив Пісторіус.

За словами німецького міністра, Путін уже бачить себе переможцем у війні проти України.

Водночас Пісторіус сказав, що повним ходом йде гібридна війна з дезінформацією та фейковими новинами.

"Наша безпека — тендітний актив. Німеччина має прискоритися та інвестувати більше у свій військовий потенціал", — попередив німецький міністр оборони.

У червні Пісторіус заявив, що Німеччина має бути готова до можливої війни з Росією до 2029 року і закликав підтримувати Україну.