The Times: Букінгемський палац закриють на ремонт на три роки

Прийоми гостей у Букінгемському палаці, який є лондонською резиденцією британських монархів, будуть призупинені з грудня по 2027 рік через заплановану реконструкцію будівлі.

Про це повідомила газета британська газета The Times. За її даними, вартість робіт складе близько 369 млн доларів. Державні заходи в цей час будуть проводитися в Віндзорському замку, як і прийом усіх гостей. Король вирішив особисто профінансувати ремонт своїх приватних кімнат у північному крилі, які, як очікується, не будуть готові до використання до кінця 2027 року. Решта ремонту палацу фінансується платниками податків.

Королівські джерела кажуть, що Чарльз продовжуватиме використовувати палац як "штаб-квартиру монархії" в майбутньому. У 2017 році The Sunday Times повідомила, що Чарльз планує відмовитися від Букінгемського палацу як королівського будинку, коли стане королем.

Що відомо про хворобу британського монарха

Про те, що 75-річний король Чарльз планує провести "корекційну процедуру" з приводу збільшеної простати, Букінгемський палац повідомив 17 січня 2023 року.

Доброякісне збільшення простати зустрічається у чоловіків старше 50 років і, як правило, не є серйозним захворюванням, повідомляється на сайті Національної служби охорони здоров'я Сполученого Королівства (NHS). Проте 5 лютого у короля діагностували рак. Тип раку не виявили, але монарх вже почав "регулярне лікування".