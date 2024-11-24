Губернатор Курської області заявив про атаку безпілотників та ракет

Російська протиповітряна оборона (ППО) у Курській області РФ збила 27 безпілотників та дві ракети, якими нібито атакувала Україна.

Про це повідомив губернатор регіону Олексій Смірнов у своєму Telegram.

"Наша ППО відбиває атаку: дві українські ракети і 27 БпЛА збито в небі Курської області", — написав Смірнов.

Він закликав людей не наближатися до уламків збитих безпілотників та ракет.

На території Курської області Росії наразі знаходиться майже 60 тисяч військовослужбовців російської армії, повідомили Суспільному джерела у Генштабі ЗСУ.

Співрозмовник також поінформував, що українські Сили оборони перебуватимуть на території Курської області допоки є "військова доцільність".