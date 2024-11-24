Країни, які беруть участь у Кліматичному саміті ООН COP-29, погодили нову колективну кількісну угоду щодо кліматичного фінансування у розмірі 300 мільярдів доларів на рік.

Про це повідомляє американський телеканала CNN.

Як йдеться у матеріалі, згідно з угодою, заможні країни зобов’язалися надавати 300 мільярдів доларів щорічно до 2035 року біднішим країнам, щоб допомогти їм впоратися з наслідками кліматичної кризи та перевести їхню економіку на чисту енергію.

CNN зазначає, рішення ухвалили після довгих і складних переговорів, через що СОР-29 в Баку (Азербайджан), який повинен був завершитися ще 22 листопада, був продовжений більш ніж на добу, а рішення про узгодження NCQG було головним очікуванням від саміту. Основною розбіжністю між їх учасниками було питання про те, які країни і скільки коштів повинні виділяти на кліматичне фінансування.

NCQG передбачає розробку механізму виділення коштів на зусилля щодо утримання глобального потепління на рівні 1,5 градуса Цельсія відносно доіндустріального рівня — нижньої позначки, зафіксованої Паризькою угодою 2015 року.

Що має на меті угода

Багаті країни, які несуть переважну відповідальність за історичну зміну клімату, у 2009 році погодилися надавати 100 мільярдів доларів на рік до 2020 року країнам, що розвиваються. Цю обіцянку змогли виконати у 2022 році, на два роки пізніше.

Нова угода вимагає від багатих країн, включаючи США та європейські країни, надавати 300 мільярдів доларів щороку до 2035 року, які складаються з державного та приватного фінансування.

В документі також йдеться про амбіції збільшити обсяг до 1,3 трильйона доларів, проте країни, що розвиваються, хотіли, щоб багаті взяли на себе набагато більшу частку цієї суми, і щоб гроші надходили переважно у формі грантів, а не позик, оскільки бояться зануритися в борги.