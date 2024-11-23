На кліматичному саміті COP29 цього тижня Україна виступила з протестом проти дій Росії, яка включила анексовані українські території до свого звіту про викиди парникових газів, поданого до ООН. Українські офіційні особи звинуватили Москву в спробі легалізувати окупацію через міжнародні кліматичні платформи.

Про це пише Reuters.

Росія подала до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату (UNFCCC) звіт за 2022 рік, у якому вказала, що не може надати повних даних про використання землі на анексованих територіях Донбасу, Запоріжжя та Херсонщини. Москва також продовжує включати до своїх звітів дані з Криму, анексованого у 2014 році.

Україна назвала такі дії Росії порушенням суверенітету та міжнародного права.

"Ми бачимо, що Росія намагається використати міжнародні платформи для легітимізації своєї окупації", — заявила заступниця міністра екології України Ольга Юхимчук.

Міністр екології України Світлана Гринчук під час виступу на саміті COP29 зазначила, що включення Росією анексованих територій до свого звіту створює ризик подвійного підрахунку викидів, що може підірвати зусилля з виконання цілей Паризької угоди.

"Ці території перевищують розмір Португалії чи Азербайджану. Без належного обліку ми можемо опинитися в ситуації, коли наші кліматичні цілі стануть недосяжними", — наголосила Юхимчук.

Крістіна Войт, професорка права з Університету Осло, заявила, що дії Росії порушують міжнародний правовий статус територій. Вона застерегла, що Росія може використати анексовані землі для отримання "карбонових кредитів" на ринках викидів, що буде незаконним привласненням ресурсів іншої держави.

"Це не лише порушення суверенітету, але й ризикована практика для кліматичних ринків", — підсумувала Войт.

Експерти наголошують, що війна та геополітична напруга дедалі більше впливають на глобальні кліматичні переговори.

"Ми живемо у світі, де конфлікти проникають навіть у дискусії про боротьбу зі зміною клімату", — заявила Ніккі Райш, директорка Центру міжнародного екологічного права.

ООН наразі не коментувала ситуацію, однак Україна закликала організацію розглянути цю проблему, щоб уникнути підриву міжнародних кліматичних зусиль.