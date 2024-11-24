Обраний президент США Дональд Трамп розраховує стати головним посередником у переговорах щодо врегулювання війни між Ізраїлем та ХАМАСом.

Про це пише портал Axios з посиланням на речницю виборчого штабу політика Керолайн Лівітт.

"Президент Трамп виступить головним американським переговорником і працюватиме над тим, щоб повернути додому невинних людей, утримуваних у заручниках", — заявила Лівітт.

За її словами, Трамп після приходу до влади має намір посилити санкції проти Ірану, а також активізувати зусилля США у питанні боротьби з тероризмом і підтримки Ізраїлю.

Як підкреслює портал, деякі ізраїльські чиновники та сім'ї утримуваних у заручниках американських громадян сподіваються, що Трамп зможе "переконати прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху припинити війну в Секторі Гази в обмін на звільнення заручників", що нібито не зміг зробити Джо Байден.

Як пише Axios, деякі ізраїльські чиновники вважають, що Трамп має "набагато більший вплив на Нетаньяху, ніж Байден".

Ізраїльські заручники, яких утримує ХАМАС

Вранці 7 жовтня 2023 року бойовики руху ХАМАС вдерлися на територію Ізраїлю із Сектору Гази, узявши під контроль кілька населених пунктів у прикордонній зоні та захопивши десятки заручників. У відповідь Ізраїль розпочав проти бойовиків контртерористичну операцію, яка триває й досі.

ХАМАС заявляв, що тримав у заручниках щонайменше 222 людини. Згодом відбулися кілька обмінів, оскільки Ізраїль теж мав незначну кількість вʼязнів та представників угрупування. Нині у полоні ХАМАСу перебуває близько 130 заручників.