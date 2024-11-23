Це було зроблено навмисно — Байден зробив заяву до роковин Голодомору в Україні

Президент США Джо Байден у 91-ші роковини Голодомору в Україні, відзначив його як навмисний акт, що організувала радянська влада під керівництвом Йосипа Сталіна (Джугашвілі).

Про це йдеться у заяві американського президента, яка опублікована на сайті Білого дому.

Байден підкреслив, що США "пам'ятають" загиблих та вшановують тих, хто пережив цей геноцид, а також їхніх нащадків, які, попри спроби "знищити українську національну ідентичність", побудували незалежну і демократичну Україну.

Американський президент також відзначив важливість підтримки України, що триває вже майже три роки через російське повномасштабне вторгнення та підтвердив зобов'язання США бути разом з українським народом у цей важкий час.

Він наголосив, що, попри зусилля Росії, Україна залишається "вільною" завдяки підтримці США та понад 50 інших держав-партнерів.

"Моє послання українському народу цього дня непохитне: США вшановують ваше минуле і стоять з вами в сьогоденні. Цього дня ми підтверджуємо нашу відданість підтримці постійного захисту Україною своєї свободи, її прагнення до справедливості та її шляху до євроатлантичного майбутнього, яке вона для себе обрала", — йдеться у заяві.

У Біловому домі також нагадали, що на сьогодні близько 30 країн офіційно визнали Голодомор геноцидом українського народу, а процес міжнародного визнання прискорився під час повномасштабної війни Росії проти України.

Верховна рада України у 2002 році постановою, а у 2006-му — законом визнала Голодомор 1932-1933 років геноцидом українців.

Кожної четвертої суботи листопада Україна разом зі світовою спільнотою вшановує пам’ять жертв Голодомору-геноциду 1932-1933 років і масових штучних голодів 1921-1923 і 1946-1947 років.