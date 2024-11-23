Зеленський вшанував пам'ять жертв Голодоморів в Україні

Президент України Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська вшанували пам’яті жертв Голодоморів в Україні.

Про це повідомляє Офіс президента України.

Володимир Зеленський та Олена Зеленська взяли участь в молебні в Успенському соборі Києво-Печерської лаври.

Помолитися за тих, хто загинув прийшли також представники Ради церков та релігійних організацій. Зокрема, участь в молебні взяли предстоятель Православної церкви України Епіфаній, глава Української греко-католицької церкви та голова Духовного управління мусульман України Ахмед Тамім.

Після молебню відбулася піша хода до Музею Голодомору. Володимир Зеленський та перша леді вшанували пам’ять загиблих біля пам’ятника жертвам Голодоморів

"Четверта субота листопада. День пам’яті жертв голодоморів. У 1921, 1922 й 1923-му. У 1946-му й 1947-му. І в найстрашніші 1932 і 1933 роки, коли свідомо створений режимом голод забрав мільйони життів наших людей. Наш обов’язок – пам’ятати, згадувати й говорити світу правду про жорстокий злочин, про геноцид, який був здійснений проти українців", — написав після заходу у своєму Telegram президент Зеленський.