Путін підписав закон про заборону "пропаганди чайлдфрі"

Очільник Кремля Володимир Путін 23 листопада підписав законопроєкти про заборону "пропаганди чайлдфрі", тобто відмови від народження дітей та про заборону всиновлювати дітей громадянам країн, де дозволено зміну статі.

Усі документи, підписані російським лідером, опубліковано на порталі правової інформації РФ.

Перший закон додає поняття "відмова від дітонародження" до статті 6.21 Кодексу про адміністративні правопорушення під назвою "Пропаганда нетрадиційних сексуальних відносин та (або) переваг, зміни статі".

Санкція статті передбачає штрафи від 50 до 400 тисяч рублів для громадян, від 400 до 800 тисяч рублів для посадовців та від 2 до 5 мільйонів для юридичних осіб.

При цьому в законі зроблено примітку про те, що поширення інформації про чернечий спосіб життя та обітницю безшлюбності, пов'язану з відмовою від народження дітей, — не вважається адміністративним правопорушенням.

Другий документ вносить зміни одразу до шести федеральних законів РФ і передбачає, що інформацію, яка "пропагує" відмову від народження дітей, заборонять використовувати у фільмах, рекламі, ЗМІ та інтернеті.

Третій підписаний Путіним закон вносить зміни до Сімейного кодексу, додаючи до однієї з його статей примітку про те, що люди, які живуть у країнах, де дозволено зміну статі не можуть бути усиновлювачами дитини.

25 вересня 2024 року до Держдуми РФ внесли два законопроєкти про заборону "пропаганди чайлдфрі". 12 листопада російські депутати ухвалили обидва документи у другому та третьому читаннях. Автори законопроєкт пояснювали, що поширення у суспільстві ідеології бездітності "веде до деградації громадських інститутів" та називали його "однією із загроз традиційним цінностям".

Закон про заборону усиновлювати дітей громадянам країн, де дозволено зміну статі, було внесено до Держдуми у липні 2024 року та прийнято 12 листопада.

У пояснювальній записці йшлося про те, що він спрямований на те, щоб "виключити будь-які можливості усиновлення російських дітей представниками ЛГБТ-спільнот". При цьому, як зазначали російські депутати, по суті заборона вводиться на усиновлення дітей громадянами країн НАТО, "оскільки переважна більшість їх дозволяють зміну статі на законодавчому рівні".