Експорт українського зерна забезпечує 400 млн людей у 100 країнах — Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що за програмою "Зерно з України" (Grain From Ukraine), яка була започаткована восени 2022 року, вже 20 мільйонів людей по всьому світу вдалося врятувати від голоду.

Про це він сказав час ІІІ Міжнародної конференції з продовольчої безпеки Grain From Ukraine, повідомляє пресслужба Офісу президента.

"Загалом за час роботи програми "Зерно з України" вже 20 мільйонів людей вдалося врятувати від голоду. І це тільки завдяки одній нашій гуманітарній програмі. В цілому український експорт продовольства забезпечує 400 мільйонів людей у 100 країнах світу", — розповів глава держави.

Зеленський акцентував, що Україна є одним із найбільших світових донорів продовольчої безпеки.

"І ми зберігаємо це наше значення попри все. Попри такий колоніальний виклик з Росії. Ця війна – війна проти життя українців, проти наших людей, наших сімей. Я хочу нагадати, що повномасштабне російське вторгнення почалося, зокрема, з блокади російським флотом українських портів. Саме із цього почалось. І Росія дуже добре розуміла, які наслідки будуть від цього. Вони хотіли цих наслідків, безумовно, страшного результату для всього світу, а не тільки для України", — сказав президент.

Він наголосив, що якщо росіяни можуть влаштувати "продовольчу катастрофу", значить, вони можуть підкорити народ, який залежить від імпорту продовольства.

"Це вкрай чутливо для більшості народів Африки, для значної кількості людей в Азії. Та й у Європі, чи в Америці питання про ціни – це завжди питання про стабільність у тому чи іншому регіоні. А передусім стабільність для життя людей", — сказав Зеленський.

На його думку, важливо, щоб Україна й світ надалі були разом у захисті продовольчої безпеки, безпеки маршрутів постачання продовольства та інших критичних експортних товарів.

Що відомо про "гуманітарний коридор" у Чорному морі

У серпні 2023 року Україна оголосила про "гуманітарний коридор", щоб звільнити кораблі, що прямують до африканських та азійських ринків, і щоб обійти фактичну блокаду Росії після того, як Москва відмовилася від угоди, яка гарантувала її експорт під час війни.

ВМС і ЗСУ повідомили про відкриття тимчасового коридору, яким можуть скористатися всі цивільні судна, зокрема ті, які перебувають у портах Одеси.

Україна запропонувала цей маршрут у своєму зверненні до Міжнародної морської організації. Йдеться про судна, які застрягли в українських портах с початку повномасштабного вторгнення.

Що відомо про "зернову угоду"

Україна уклала угоду про відновлення експорту зерна з Туреччиною та ООН 22 липня 2022 року. З серпня 2022 року в рамках "зернової ініціативи" експортували щонайменше 33 мільйонів тонн українського зерна.

Росія вийшла з угоди в липні 2023 року, поскаржившись, що її власний експорт продовольства та добрив стикається з серйозними перешкодами.

У серпні 2023 року Україна оголосила про "гуманітарний коридор", щоб звільнити кораблі, що прямують до африканських та азійських ринків, і щоб обійти фактичну блокаду Росії після того, як Москва відмовилася від угоди, яка гарантувала її експорт під час війни.