Литва профінансує виробництво українських далекобійних дронів — Міноборони

23 листопада у Вільнюсі міністри оборони України та Литви підписали меморандум про створення механізму підтримки сил безпеки та оборони України. Зокрема передбачається, що Литва профінансує виробництво українських далекобійних дронів.

Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров.

Зазначається, що меморандум відкриває нові можливості для литовських інвестицій в український ОПК і сприятиме розширенню стратегічного партнерства між країнами.

"Це довгострокова угода, в рамках якої вже погоджено перший транш у розмірі 10 мільйонів євро. Литва спрямовує ці кошти на виробництво української далекобійної зброї, зокрема проєкту "Паляниця"", — зазначив Умєров.

Він додав, що литовська сторона вже працює над фіналізацією бюрократичних процедур, а перший транш на підтримку українських DeepStrike буде перераховано найближчим часом.

Окрім підписання меморандуму, очільники Міноборони країн обговорили ключові пріоритети на 2025 рік. Серед яких зокрема: підготовка та оснащення українських бригад, забезпечення боєприпасам, засобами ППО та розвиток співпраці у сфері оборонної промисловості.