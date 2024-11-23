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Міністр енергетики Молдови відвідає Росію для переговорів із "Газпромом"
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Міністр енергетики Молдови відвідає Росію для переговорів із "Газпромом"

Дар'я Кінша
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Міністр енергетики Молдови відвідає РФ 25 листопада
"Газпром". Getty Images

Міністр енергетики Молдови Віктор Парліков заявив, що 25 листопада відвідає російський Санкт-Петербург для переговорів з керівництвом "Газпрому" щодо постачання російського газу в Придністров'я.

Про це повідомляє NewsMaker.

За словами Парликова, основною темою зустрічі стане постачання російського газу до Придністров’я на тлі можливого припинення транзиту через Україну.

"Розумію, що візит до країни-агресора — це чутливе питання. Але або ми ведемо діалог, або залишаємо проблему без вирішення. Для Молдови важливо отримати ясність щодо газопостачання регіону", — заявив Парликов.

Міністр підкреслив, що Придністров’я критично залежить від російського газу, і припинення постачання може призвести до соціально-економічної кризи з ризиками для регіональної безпеки.

"Ми склали 12 різних сценаріїв — що станеться у тому чи іншому випадку. Ми зможемо впоратися навіть з тим сценарієм, в якому транзит і постачання російського газу в придністровський регіон перервуться, тільки це не найкращий сценарій", — наголосив міністр енергетики Молдови.

Делегація планує з'ясувати, чи виконає "Газпром" свої зобов’язання навіть за відсутності транзиту через Україну.

"Ми зацікавлені і виступаємо за збереження постачання газу в придністровський регіон , щоб зберегти спокій. Ніхто не хоче дестабілізувати ситуацію. Якщо ні, то це вже інша історія. Нам важлива ясність у цьому питанні, і якнайшвидше, щоб підготуватися до сценарію, за якого постачання припиниться. Якщо це станеться, то буде складно для всіх нас", — додав Парликов.

Напередодні прем’єр-міністр Дорін Речан також акцентував на важливості переговорів, зазначивши, що газопостачання впливає на стабільність у Придністров’ї та на тарифи на електроенергію для всієї Молдови.

Реакція Європи та пошук альтернатив

Після скорочення поставок газу в 2022 році європейські та світові ціни на газ зросли, але деякі країни ЄС змогли знайти альтернативні джерела постачання, включаючи скраплений газ із США. США стали найбільшим виробником газу у світі та планують розширювати виробництво.

Росія повідомила про зупинку постачання газу в той момент, коли Володимир Путін і канцлер Німеччини Олаф Шольц вперше з грудня 2022 року провели телефонні переговори. Кремль зазначив, що Росія готова обговорювати енергетичні угоди, якщо Німеччина проявить інтерес.

Європейські країни продовжують адаптуватися до нових умов, і чиновники ЄС впевнені в доступності альтернативних джерел газу.

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