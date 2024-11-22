Китайські хакери готуються до конфлікту — представник кібербезпеки США

Китайські хакери активно проникають у критичні IT-інфраструктури США, ймовірно, готуючись до конфлікту між двома країнами.

Про це заявив у п’ятницю, 22 листопада, високопосадовець із кібербезпеки США, пише Reuters.

Виконавчий директор американського Кіберкомандування Морган Адамскі зазначив, що операції, пов’язані з Китаєм, спрямовані на отримання переваг у разі серйозного конфлікту зі США. Представники влади вже неодноразово попереджали про загрози з боку китайських хакерів, які можуть використовувати свої можливості для руйнівних атак у критичний момент.

Адамскі виступив із цією заявою під час конференції Cyberwarcon у Арлінгтоні, штат Вірджинія. Днем раніше сенатор США Марк Уорнер назвав підозрюваний злом телекомунікаційних компаній США, здійснений хакерами з Китаю, найбільшим в історії країни.

Як зазначає ФБР, ця кібершпигунська операція, відома під назвою Salt Typhoon, містила викрадення даних про дзвінки, компрометацію комунікацій топчиновників обох основних передвиборчих кампаній перед виборами 5 листопада, а також доступ до телекомунікаційних запитів правоохоронних органів.

У відповідь ФБР і Агентство з кібербезпеки та інфраструктурної безпеки надають технічну допомогу й інформаційну підтримку потенційним цілям атак.

За словами Адамскі, США провели "глобально синхронізовані дії", які включають наступальні й оборонні операції, спрямовані на деградацію та порушення роботи китайських кібероперацій. Серед публічних прикладів — викриття шпигунських операцій, санкції, судові обвинувачення, дії правоохоронців і рекомендації з кібербезпеки, що розроблені у співпраці з іншими країнами.

Своєю чергою, Пекін систематично заперечує причетність до кібератак проти США. Посольство Китаю у Вашингтоні наразі не прокоментувало ці звинувачення.