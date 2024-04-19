Китайські хакери готуються атакувати інфраструктуру США — ФБР

Пов’язані з урядом Китаю хакери проникли в критично важливу інфраструктуру США і чекають "слушного моменту, щоб завдати нищівного удару".

Про це заявив у четвер, 18 квітня, директор американського ФБР Крістофер Рей, пише Reuters.

За його інформацією, китайська хакерська група, відома як Volt Typhoon, успішно отримала доступ до численних американських компаній у телекомунікаційних, енергетичних, водопровідних та інших критичних секторах.

"Китай розвиває здатність фізично руйнувати нашу критично важливу інфраструктуру в той момент, який він вибере. Його план полягає в тому, щоб завдати нищівних ударів по цивільній інфраструктурі, щоб спробувати викликати паніку", — сказав Рей.

Він підкреслив, що Китай має намір утримати США від захисту Тайваню. Китай вважає демократичний Тайвань своєю власною територією і ніколи не відмовлявся від застосування сили, щоб поставити острів під свій контроль. Тайвань рішуче заперечує проти претензій Китаю на суверенітет і каже, що лише жителі острова можуть вирішувати своє майбутнє.