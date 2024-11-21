Куплена Канадою ППО NASAMS скоро буде в Україні — міністр оборони

Закуплена Канадою новітня система протиповітряної оборони NASAMS незабаром прибуде в Україну.

Про це заявив міністр оборони Канади Біл Блер, передає Укрінформ.

"Ми тісно співпрацювали з американцями й виробником Raytheon над збором цієї системи та її доставкою. Зараз вона перебуває в Польщі й незабаром має бути переправлена через кордон", — сказав він.

Міністр нагадав, що премʼєр-міністр Канади Джастін Трюдо раніше вже провів телефонну розмову із Володимиром Зеленським, повідомивши йому про надходження незабаром NASAMS.

"Ми працюємо з українцями, аби якомога швидше доставити цю систему, придбану Канадою для України. Очікую, що незабаром зможемо сказати значно більше", — зазначив Блер.

У січні 2023 року стало відомо, що уряд Канади виділить гроші для придбання у США системи ППО NASAMS для потреб Сил оборони України.