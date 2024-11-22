Держсекретар США візьме участь у зустрічі G7 в Італії наступного тижня

Державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен візьме участь у зустрічі країн-членів "Групи семи" (G7) в Італії наступного тижня.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на повідомлення Держдепу США.

Там заявили, що Блінкен вирушить до Італії на вихідних, щоб взяти участь у зустрічі "Грипу семи". Держсекретар США обговорить на зустрічі, зокрема конфлікти на Близькому Сході, війну Росії проти України, індо-тихоокеанську безпеку та поточні кризи на Гаїті і в Судані.

Під час своєї поїздки 23-27 листопада Блінкен також планує зустрітися з Папою Франциском у Ватикані після переговорів G7, йдеться в заяві.

У 2024 році Італія головуватиме у G7, до якої також входять США, Канада, Японія, Франція, Німеччина та Великобританія.