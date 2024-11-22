На фронті протягом минулої доби зафіксовано 190 бойових зіткнень. За минулу добу армія РФ втратила на війні в Україні близько 1050 військових.

Про це у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

Вчора війська РФ завдали по позиціях українських підрозділів та населених пунктах п’ять ракетних ударів із застосуванням 13 ракет, а також 51 авіаційний удар, скинувши 85 керованих авіабомб. Крім цього, здійснили понад три тисячі обстрілів, з них 139 із реактивних систем залпового вогню, та задіяли для уражень понад 900 дронів-камікадзе.

Росіяни завдавали авіаційних ударів, зокрема у районах населених пунктів Греківка, Райгородка, Кузьминівка, Серебрянка, Лиман, Торецьк, Щербинівка, Олександро-Калинове, Іванопілля, Олександропіль, Чумацьке, Пустинка, Андріївка, Курахове, Улакли, Янтарне та Велика Новосілка.

Ракетні війська та артилерія Сил оборони завдали один удар по важливій цілі армії РФ.

Загалом, з початку повномасштабного вторгнення Рф втратила 728 300 військових. Минулої доби втрати російських окупантів склали 1050 військових. Крім того, українські воїни знешкодили один танк, 13 бойових броньованих машин, п’ять артилерійських систем, РСЗВ, один засіб ППО, один БпЛА оперативно-тактичного рівня, вісім ракет, 32 автомобілі та одиницю спеціальної техніки окупантів.

Ситуація на напрямках

На Харківському напрямку росіяни 10 разів проводили наступальні та штурмові дії в районі Стариці, Вовчанська та Глибокого.

На Куп’янському напрямку відбулося 18 боєзіткнень. Сили оборони відбивали атаки в районах Петропавлівки, Колісниківки, Загризового та Лозової.

На Лиманському напрямку українські війська зупинили 16 атак військ РФ. Основні зусилля окупанти концентрували в районах Твердохлібового, Новоєгорівки, Греківки, Тернів, Торського та Серебрянського лісництва.

На Краматорському напрямку українські воїни зупинили три спроби росіян просунутись уперед поблизу Часового Яру та Ступочок.

Війська РФ п’ять разів намагалися просунутися вперед у районі Торецька та Щербинівки.

На Покровському напрямку Сили оборони відбили 48 атак неподалік населених пунктів Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Петрівка, Чумацьке та Пустинка.

На Курахівському напрямку окупанти 31 раз намагалися прорвати оборону українських військ в районах Берестків, Сонцівки, Зорі, Курахового, Дальнього, Катеринівки та Антонівки.

На Времівському напрямку Сили оборони зупинили 14 атак в напрямку Трудового, Костянтинопольського, Розливу, Сухих Ялів та поблизу Новодарівки.

На Оріхівському напрямку російські підрозділи один раз намагались просунутись в районі П’ятихаток.

На Придніпровському напрямку ЗСУ п’ять разів відбивали атаки російських військ.

Оперативна обстановка на Волинському та Поліському напрямках без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань РФ не виявлено.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями армія РФ зберігає присутність, проводить розвідувальну діяльність та артилерійські обстріли.

Сили оборони України продовжують ведення операції на Курському напрямку, де росіяни за минулу добу завдали 15 авіаударів, застосувавши 22 керовані авіабомби, також українські військові відбили 29 атак.