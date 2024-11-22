Росія надала Північній Кореї протиповітряні ракети та засоби протиповітряної оборони в обмін на розгортання Пхеньяном військ на підтримку війни проти України.

Про це заявив головний радник Південної Кореї з питань безпеки Шин Вон Сік, передає Yonhap.

"Попередньо Росія надала обладнання та протиповітряні ракети для зміцнення вразливої ​​системи протиповітряної оборони Пхеньяна", — сказав він, відповідаючи на запитання про те, що Північ отримає від Росії в обмін на відправку військ.

Шин також зазначив, що після невдалого запуску КНДР військового розвідувального супутника 27 травня Росія оголосила про свій намір підтримувати супутникові технології Пхеньяна, і, "як повідомляється, постачала різні військові технології".

"Ми вважаємо, що також була економічна допомога в різних формах", — додав він.

Видання зазначає, що розвідувальне агентство Південної Кореї повідомило законодавцям раніше цього тижня, що війська, розгорнуті в Росії, ймовірно, були долучені до московської повітряно-десантної бригади та корпусу морської піхоти, причому деякі солдати вже вступили в бій.

Що відомо про участь військових КНДР у війні проти України

13 жовтня президент Володимир Зеленський заявляв, що Росія та КНДР "нарощують союзництво" і вже йдеться не тільки про постачання зброї, яка використовується проти України, а й про "передачу людей" до російських військ. Уже 14 жовтня Зеленський заявив, що Північна Корея "фактично включилась" у війну проти України.

14 жовтня керівник Росії Володимир Путін вніс на розгляд до російської Держдуми проєкт про ратифікацію договору про "всеосяжне стратегічне партнерство" між РФ та Північною Кореєю. Росія та КНДР підписали цей договір 19 червня 2024 року.

15 жовтня джерела Суспільного у розвідці повідомили, що на базі 11 ОДШБр російської окупаційної армії формується так званий "особливий бурятський батальйон", укомплектований громадянами КНДР. Зазначається, що орієнтовна кількість особового складу — до 3000 осіб. Ймовірно, що батальйон можуть залучити до виконання бойових завдань поблизу населеного пункту Суджа та міста Курськ у РФ.

Також, за даними джерел Суспільного в розвідці, 18 північнокорейських військовослужбовців уже втекли з позицій на кордоні України з Брянською та Курською областями Росії. Це сталося за 7 кілометрів від державного кордону з Україною.

Очільник Головного управління розвідки Міноборони (ГУР) Кирило Буданов підтвердив, що близько 11 тисяч солдатів з КНДР готують воювати в Україні.

Раніше джерела Суспільного у розвідці повідомляли, що на Далекому Сході Росії для війни в Україні готують десять тисяч солдатів з КНДР.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга на брифінгу 17 жовтня сказав, що на боці Росії воюють не найманці з Північної Кореї, а повноцінні військові підрозділи.