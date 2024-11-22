РФ заплатила за військову допомогу КНДР мільйоном барелів нафти — BBC

Росія відправила до КНДР з березня цього року понад мільйон барелів нафти (56 тисяч тонн).

Про це повідомляє BBC з посиланням на висновки британського дослідницького центру Open Source Centre.

На думку дослідників, цією нафтою Москва розплачується з Пхеньяном за зброю та солдатів, якими КНДР допомагає Росії воювати з Україною.

Такої ж думки дотримується й міністр закордонних справ Великої Британії Девід Ламмі.

У центрі зазначили, що після аналізу супутникових знімків, що за останні 8 місяців понад 12 танкерів КНДР здійснили 43 рейси між нафтовим терміналом РФ на Далекому Сході, та північнокорейськими портами.

Як свідчать фото танкерів у морі, до Росії вони йшли порожніми, а поверталися до КНДР - вже завантаженими.

Перший рейс, що був задокументований Open Source Centre, відбувся 7 березня. Тобто через 7 місяців після перших повідомлень про надання Північною Кореєю своїх боєприпасів до РФ. Останній рейс був зафіксований 5 листопада.

На думку старшого аналітика Open Source Centre Джо Берна, такі постійні постачання нафти дають КНДР "рівень стабільності, якого вона не бачила з того часу, як були введені санкції".

Північна Корея через свою ядерну програму перебуває під санкціями ООН. КНДР, зокрема, заборонено закуповувати понад 500 тисяч барелів нафти на рік.

Що відомо про участь військових КНДР у війні проти України

13 жовтня президент Володимир Зеленський заявляв, що Росія та КНДР "нарощують союзництво" і вже йдеться не тільки про постачання зброї, яка використовується проти України, а й про "передачу людей" до російських військ. Уже 14 жовтня Зеленський заявив, що Північна Корея "фактично включилась" у війну проти України.

14 жовтня керівник Росії Володимир Путін вніс на розгляд до російської Держдуми проєкт про ратифікацію договору про "всеосяжне стратегічне партнерство" між РФ та Північною Кореєю. Росія та КНДР підписали цей договір 19 червня 2024 року.

15 жовтня джерела Суспільного у розвідці повідомили, що на базі 11 ОДШБр російської окупаційної армії формується так званий "особливий бурятський батальйон", укомплектований громадянами КНДР. Зазначається, що орієнтовна кількість особового складу — до 3000 осіб. Ймовірно, що батальйон можуть залучити до виконання бойових завдань поблизу населеного пункту Суджа та міста Курськ у РФ.

Також, за даними джерел Суспільного в розвідці, 18 північнокорейських військовослужбовців уже втекли з позицій на кордоні України з Брянською та Курською областями Росії. Це сталося за 7 кілометрів від державного кордону з Україною.

Очільник Головного управління розвідки Міноборони (ГУР) Кирило Буданов підтвердив, що близько 11 тисяч солдатів з КНДР готують воювати в Україні.

Раніше джерела Суспільного у розвідці повідомляли, що на Далекому Сході Росії для війни в Україні готують десять тисяч солдатів з КНДР.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга на брифінгу 17 жовтня сказав, що на боці Росії воюють не найманці з Північної Кореї, а повноцінні військові підрозділи.