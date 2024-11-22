У США стратили злочинця за допомогою азоту

У четвер, 21 листопада, в Алабамі стратили 50-річного Кері Дейла Грейсона за допомогою азоту — це третя страта в США, здійснена цим методом.

Про це пише АР.

Грейсон був засуджений до смертної кари за вбивство 37-річної Вікі Дебліє у 1994 році, яку він разом із трьома підлітками жорстоко побив, скинув зі скелі, а пізніше повернувся, щоб понівечити її тіло.

Страта відбулася у виправному закладі. Метод страти за допомогою азоту (гіпоксія) полягає у заміщенні кисню в повітрі чистим азотом, що викликає смерть через задуху. У 2018 році Алабама стала третім штатом, який схвалив цей метод, але лише вона почала його застосовувати. Його обирають через брак препаратів для смертельних ін’єкцій, які залишаються основним методом у США.

Критики зазначають, що цей метод може викликати тривалі страждання. Захисники Грейсона стверджували, що під час перших двох страт у штаті засуджені кілька хвилин демонстрували ознаки задухи, що суперечить обіцянкам держави про швидку смерть. Влада Алабами наполягає на конституційності цього методу, проте правозахисники закликають до його подальшого аналізу.

Губернаторка Алабами Кей Айві заявила, що сподівається на те, що рідні жертви знайдуть розраду після багаторічного очікування.

"Злочини Грейсона були жорстокими, бездушними та неприйнятними. Страта не порівнянна з тим, що пережила Вікі Дебліє," — підкреслила вона.

Грейсон був єдиним із чотирьох нападників, хто отримав смертний вирок, оскільки на момент злочину йому було 19 років, а решта були неповнолітніми. Інші троє отримали довічні ув’язнення або менш суворі вироки після змін у законодавстві.

Страта Грейсона знову порушила питання про етичність смертної кари, особливо з використанням нових методів, таких як азотна гіпоксія.