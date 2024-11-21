WSJ: у Курській області зазнав поранення генерал армії КНДР

Генерал Корейської народної армії зазнав поранення внаслідок удару Сил оборони України в Курській області.

Про це 21 листопада повідомила газета The Wall Street Journal, посилаючись на неназваного західного посадовця.

Подробиці інциденту, зокрема обставини поранення північнокорейського військового, залишаються невідомими. Ім'я постраждалого генерала не розголошується.

Як зазначає WSJ, це перший задокументований випадок, коли високопосадовець військових сил КНДР зазнав поранення під час війни між Росією та Україною.

Представництво Північної Кореї в ООН не відповіло на запит The Wall Street Journal про коментарі.

21 листопада підрозділи 78-го окремого десантно-штурмового полку "Джміль" Сил безпілотних систем ЗСУ та 413-го батальйону безпілотних систем "Рейд" уразили командний пункт російських військ поблизу Мар'їно Курської області.

Раніше західні джерела висловлювали стурбованість через можливу військову співпрацю між Північною Кореєю та Росією. Йдеться про постачання зброї та боєприпасів.

Що відомо про інформацію, що військові КНДР включені в російську війну

13 жовтня президент Володимир Зеленський заявляв, що Росія та КНДР "нарощують союзництво" і вже йдеться не тільки про постачання зброї, яка використовується проти України, а й про "передачу людей" до російських військ. Уже 14 жовтня Зеленський заявив, що Північна Корея "фактично включилась" у війну проти України.

14 жовтня керівник Росії Володимир Путін вніс на розгляд до російської Держдуми проєкт про ратифікацію договору про "всеосяжне стратегічне партнерство" між РФ та Північною Кореєю. Росія та КНДР підписали цей договір 19 червня 2024 року.

15 жовтня джерела Суспільного у розвідці повідомили, що на базі 11 ОДШБр російської окупаційної армії формується так званий "особливий бурятський батальйон", укомплектований громадянами КНДР. Зазначається, що орієнтовна кількість особового складу — до 3000 осіб. Ймовірно, що батальйон можуть залучити до виконання бойових завдань поблизу населеного пункту Суджа та міста Курськ у РФ.

Також, за даними джерел Суспільного в розвідці, 18 північнокорейських військовослужбовців уже втекли з позицій на кордоні України з Брянською та Курською областями Росії. Це сталося за 7 кілометрів від державного кордону з Україною.

Очільник Головного управління розвідки Міноборони (ГУР) Кирило Буданов підтвердив, що близько 11 тисяч солдатів з КНДР готують воювати в Україні.

Раніше джерела Суспільного у розвідці повідомляли, що на Далекому Сході Росії для війни в Україні готують десять тисяч солдатів з КНДР.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга на брифінгу 17 жовтня сказав, що на боці Росії воюють не найманці з Північної Кореї, а повноцінні військові підрозділи.