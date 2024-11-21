Північнокорейські війська, які були відправлені до Росії, входять до складу російських повітряно-десантних та морських підрозділів, де проходять тренування. Деякі з них уже беруть участь у бойових діях.

Про це 20 листопада повідомила Національна розвідувальна служба Південної Кореї (NIS), пише південнокорейська газета Dong-A Ilbo.

Також було підтверджено, що Північна Корея постачала до Росії додаткове озброєння, зокрема самохідні артилерійські установки калібру 170 мм та реактивні системи залпового вогню калібру 240 мм.

Як повідомили депутати Лі Сон-гвон та Пак Сон-вон, NIS підтвердила, що наприкінці жовтня північнокорейські війська були перекинуті в Курську область — зону активних бойових дій. У Курську вони проходять тактичну підготовку та тренування з протидії дронам у складі російських військ, а частина військових уже бере участь у боях.

"Північнокорейські війська були перекинуті до Курської області наприкінці жовтня. Там вони проходять тактичну підготовку та тренування з протидії дронам у складі російських військ. Деякі з них уже беруть участь у боях", — зазналича NIS.

NIS також припускає, що серед північнокорейських військових є втрати.

"Оскільки північнокорейські війська беруть участь у боях на передовій, ми вважаємо, що серед них уже є загиблі. Проте конкретну інформацію наразі уточнюємо", — повідомила розвідка.

Щодо повідомлень у ЗМІ про північнокорейських полонених, у розвідці заявили таке: "Є багато суперечливої інформації, тому ми продовжуємо уточнювати ці дані".

Згідно з оцінками, Росія отримала від 10 900 до 12 000 північнокорейських військових. На додачу до військових, Північна Корея постачає Росії зброю.

"Ми зафіксували, що Північна Корея експортувала до Росії самохідні артилерійські установки калібру 170 мм та реактивні системи залпового вогню калібру 240 мм", —підтвердила NIS

Під час нещодавнього візиту міністра закордонних справ Північної Кореї Чхве Сон Хі до Росії відбулася її зустріч із Володимиром Путіним. Ця зустріч, за словами NIS, могла включати обговорення важливих та чутливих питань, зокрема можливого візиту Кім Чен Ина до Росії. Чхве Сон Хі навіть подовжила своє перебування в Росії, щоб забезпечити проведення зустрічі.

NIS попереджає, що у разі продовження війни залежність Росії від Північної Кореї може зрости.

"У разі продовження війни залежність Росії від Північної Кореї може зрости. Ми побоюємося, що Росія може передати Північній Кореї навіть ті технології, які раніше вважалися неприйнятними для передачі. Це викликає занепокоєння", — повідомляє південнокорейська розвідка.

Також розвідка припустила, що "можливо, Кім Чен Ин здійснить візит до Росії у майбутньому".

Що відомо про інформацію, що військові КНДР включені в російську війну

13 жовтня президент Володимир Зеленський заявляв, що Росія та КНДР "нарощують союзництво" і вже йдеться не тільки про постачання зброї, яка використовується проти України, а й про "передачу людей" до російських військ. Уже 14 жовтня Зеленський заявив, що Північна Корея "фактично включилась" у війну проти України.

14 жовтня керівник Росії Володимир Путін вніс на розгляд до російської Держдуми проєкт про ратифікацію договору про "всеосяжне стратегічне партнерство" між РФ та Північною Кореєю. Росія та КНДР підписали цей договір 19 червня 2024 року.

15 жовтня джерела Суспільного у розвідці повідомили, що на базі 11 ОДШБр російської окупаційної армії формується так званий "особливий бурятський батальйон", укомплектований громадянами КНДР. Зазначається, що орієнтовна кількість особового складу — до 3000 осіб. Ймовірно, що батальйон можуть залучити до виконання бойових завдань поблизу населеного пункту Суджа та міста Курськ у РФ.

Також, за даними джерел Суспільного в розвідці, 18 північнокорейських військовослужбовців уже втекли з позицій на кордоні України з Брянською та Курською областями Росії. Це сталося за 7 кілометрів від державного кордону з Україною.

Очільник Головного управління розвідки Міноборони (ГУР) Кирило Буданов підтвердив, що близько 11 тисяч солдатів з КНДР готують воювати в Україні.

Раніше джерела Суспільного у розвідці повідомляли, що на Далекому Сході Росії для війни в Україні готують десять тисяч солдатів з КНДР.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга на брифінгу 17 жовтня сказав, що на боці Росії воюють не найманці з Північної Кореї, а повноцінні військові підрозділи.