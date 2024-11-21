У Ватиканських музеях з'явилися вісім аудіогідів українською мовою

У рамках проєкту з українізації провідних пам’яток світу в музеях Ватикану з’явилися вісім україномовних аудіогідів.

Про це в Telegram повідомила перша леді України Олена Зеленська.

За її словами, проєкт з українізації вже охопив 93 об'єкти в 50 країнах світу, тепер україномовні гіди з'явилися і в музеях Ватикану, "в одній із найбільших мистецьких колекцій світу, яку збирали упродовж століть понтифіки".

"Це 8 екскурсійних маршрутів і 19 годин аудіотексту. А озвучили його артисти, голос яких точно рідний для більшості українських відвідувачів. До озвучування долучився й посол Андрій Юраш", — зазначила Зеленська.

Вона додала, що процес озвучування був складним через постійні повітряні тривоги та знеструмлення в Києві.

"Між розповідями про вічні цінності, про художників і мистецтво артистам та звуковикам доводилося бігти в бомбосховища. Страшний контраст, у якому зараз живе Україна. Але ми втілюємо цей проєкт для наших співвітчизників, які опинилися за кордоном на непростому шляху, і для самої нашої мови, бо вона має право звучати й бути почутою", — підкреслила перша леді.