Укренерго збільшує обсяги відключень 21 листопада

Укренерго повідомляє про збільшення обсягів відключень електрики у четвер, 21 листопада.

Відповідну інформацію оприлюднила пресслужба компанії.

Як повідомили в Укренерго, у більшості областей змінився обсяг застосування заходів обмеження споживання. Надалі вони будуть застосовуватись так:

14:00 – 19:00 — три черги відключень

19:00 – 22:00 — одна черга відключень

Час застосування та обсяг обмежень можуть змінитись протягом доби

Актуальну інформацію про графіки відключень потрібно дізнавайтися на сайті чи офіційних сторінках вашого обленерго

Раніше йшлося про застосування до 19.00 не трьох, а двох черг відключень.

Що таке черги відключень

У компанії Yasno пояснили, що таке черги відключення світла і як вони працюють.

Зокрема черга — це група споживачів, яка споживає певну кількість електроенергії. Загалом таких черг є 6. Чим більше дефіцит електроенергії в енергосистемі, тим більше черг споживачів вимикають одночасно під час стабілізаційних обмежень.

Що таке черги відключень світла. Інфографіка Yasno

При цьому до якої кількості черг застосовують обмеження електроенергії визначає "Укренерго". Далі кожен оператор систем розподілу (обленерго) окремо визначає, який графік відключень застосовувати у регіонах та які саме черги відключати.

Важливо зазначити, що розподіл на 6 черг відключень використовують здебільшого ДТЕК, Yasno та "Укренерго" у розрахунках лімітів споживання для областей України. У інших обленерго черг відключень може бути більше, або менше.

Масований обстріл України 17 листопада

17 листопада, російські війська завдали масованого ракетного удару по території України. Вибухи пролунали одразу в кількох містах та регіонах — зокрема, у Києві, Одесі, Миколаєві, Запоріжжі, на Дніпропетровщині та Черкащині. Через атаку є загиблі та поранені, у країні застосовувався режим екстрених відключень електроенергії.

За даними "Укренерго", внаслідок масованого обстрілу з боку РФ 17 листопада були пошкоджені енергооб’єкти в кількох регіонах.