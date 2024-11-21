У четвер, 21 листопада, в Києві презентували новий онлайн-курс "Не стій — вмикай: світло, тепло, інтернет" від Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС). Лекції озвучили учасники музичного гурту ТНМК Олег Михайлюта "Фагот" та Олександр Сидоренко "Фоззі". Курс безоплатний, він розповідає про правила безпеки під час відключень світла.

Про це повідомляє кореспондентка Суспільного.

Освітні лекції презентували в середмісті столиці. Захід розпочався з хвилини мовчання в пам'ять про всіх рятувальників та всіх українців, які загинули під час воєнних дій. Глядачам також показали архівні кадри, на яких ДСНСники гасять пожежі на енергооб'єктах після ударів РФ із жовтня 2022 року.

Презентація онлайн-курсу "Не стій — вмикай: світло, тепло, інтернет" в Києві, 21 листопада 2024 року. Cуспільне/Юлія Кузьменко

Подію модерував заступник начальника Управління комунікації ДСНС України Олександр Хорунжий, який брав участь і в розробці курсу. Він наголосив, що оскільки обстріли енергетики не припиняються, українці намагаються прилаштуватися до відключень світла. Зокрема, використовують генератори, зарядні станції, павербанки, газові пальники, а також шукають можливості перечекати відсутність опалення та водопостачання.

"Як стати більш енергоефективними, але при цьому гарантувати свою безпеку та вміти правильно реагувати в надзвичайних ситуаціях — про це наш онлайн-курс", — сказав Хорунжий.

Пресофіцер ДСНС Олександр Хорунжий на презентації онлайн-курсу "Не стій – вмикай: світло тепло, інтернет", Київ, 21 листопада 2024 року. Cуспільне/Юлія Кузьменко

Курс "Не стій — вмикай: світло, тепло, інтернет" розповідає, як обрати альтернативні джерела живлення та як безпечно ними користуватися. Експерти на лекціях також розказують, як уникнути пожеж та інших надзвичайних ситуацій під час відключень електрики.

Курс доступний для всіх і безоплатно на освітній онлайн-платформі "Зрозуміло!". Тим слухачам, які пройдуть фінальний тест, випишуть сертифікат від ДСНС (0,2 кредиту ЄКТС, або 6 академічних годин).

Презентація онлайн-курсу "Не стій — вмикай: світло тепло, інтернет", Київ, 21 листопада 2024 року Суспільне/Юлія Кузьменко Курс Суспільне/Юлія Кузьменко Курс Суспільне/Юлія Кузьменко Курс Суспільне/Юлія Кузьменко

Онлайн-курс створений за підтримки програми "Електронне урядування задля підзвітності влади та участі громади" (EGAP) за кошти Швейцарії. Програму реалізує Фонд Східна Європа.

Теоретичну частину розробляли фахівці ДСНС та виконавчий директор асоціації "Енергоефективні міста України" (ЕМУ) Святослав Павлюк.

Презентація онлайн-курсу "Не стій — вмикай: світло тепло, інтернет", Київ, 21 листопада 2024 року Суспільне/Юлія Кузьменко Курс 2 Суспільне/Юлія Кузьменко

На презентації виступали:

директор департаменту заходів протимінної діяльності ДСНС Сергій Рева , який розповів про статистику з розмінування по Україні;

, який розповів про статистику з розмінування по Україні; т.в.о. керівника департаменту запобігання надзвичайним ситуаціям ДСНС Руслан Буханець ;

; ведучі курсу, музиканти колективу ТНМК Олег "Фагот" Михайлюта та Олександр "Фоззі" Сидоренко ;

; президент Фонду Східна Європа Віктор Лях ;

; виконавчий директор ЕМУ Святослав Павлюк, який під'єднався онлайн.

Сергій Рева зазначив, що з початку повномасштабного вторгнення РФ українські рятувальники знешкодили 8000 км ліній електропередач на енергооб'єктах. За попередніми оцінками, загальна площа забруднень вибухонебезпечними предметами в усій Україні — 139 000 км², це близько 23% всієї території.

Директор департаменту заходів протимінної діяльності ДСНС Сергій Рева на презентацій онлайн-курсу "Не стій — вмикай", Київ, 21 листопада 2024 року. Суспільне Новини/Юлія Кузьменко

Руслан Буханець розповів, що з початком масованих обстрілів РФ побільшало пожеж, адже громадяни України стали більше використовувати альтернативні джерела живлення. Займання можуть ставатися через вибухи акумулятора через неправильне з ним поводження. Нечасто, але трапляються й інші НС — отруєння чадним газом.

Такі інциденти стаються, бо не всі користувачі обізнані з технікою безпеки, якщо використовують генератори, пальники тощо.

За даними від Буханця, початку 2024 року внаслідок аварійних режимів електропостачання ДСНСники зафіксували вже понад 9000 пожеж, у яких загинули 9 людей (серед них одна дитина) та були травмовані 72 людини (з них 9 дітей).

Т.в.о. керівника департаменту запобігання надзвичайним ситуаціям ДСНС Руслан Буханець (в центрі) на презентації онлайн-курсу "Не стій — вмикай", Київ, 21 листопада 2024 року. Cуспільне/Юлія Кузьменко

Віктор Лях розповів, що цей курс створили, щоб зробити життя українців під час блекаутів більш безпечним, а також аби всі громадяни лишалися на зв'язку зі своїми рідними. Він навів інші приклади допомоги уряду Швейцарії: переобладнання ЦНАПів на пункти незламності які навіть подекуди живлять сусідні школи завдяки сонячним панелям.

Президент Фонду Східна Європа нагадав, що курс "Не стій — вмикай" — це вже друга колаборація фонду з гуртом ТНМК. Першим спільним проєктом був онлайн-курс з мінної безпеки "Дивись під ноги! Дивись, куди ідеш!" Курс став рекордсменом України за кількістю переглядів. Він також виборов три золота серед 12 номінацій на конкурсі Digital Impact Award 2023. Ця премія відзначає суспільно корисні цифрові кампанії в електронних засобах, уточнив Віктор Лях.

Президент Фонду Східна Європа Віктор Лях на презентації онлайн-курсу "Не стій — вмикай", Київ, 21 листопада 2024 року. Cуспільне/Юлія Кузьменко

Музикант "Фагот" під час презентації розповів, що про більшість порад курсу він не знав до озвучування курсу і буде краще переслухати та пройти уже готовий курс ще раз аби теорія відклалася в пам'яті.

"Якщо за допомогою цього курсу ми врятуємо життя хоча б одного українця, а кожне таке життя безцінне, — то наші старання були недарма. Я не хотів би потрапити в премію Дарвіна через халатність", — зазначив митець.

Музикант гурту ТНМК Олег Михайлюта "Фагот" на презентації онлайн-курсу "Не стій — вмикай", Київ, 21 листопада 2024 року. Cуспільне/Юлія Кузьменко

Олександр "Фоззі" поділився, що озвучка курсу була корисною та вчасною особисто для нього, адже тоді він паралельно облаштовував удома зарядну станцію і з порад друзів не зрозумів, як правильно її підключати. Також він завдяки курсу більше дізнався про те, як під'єднати інтернет своїй мамі в Харкові.

Музикант гурту ТНМК Олександр Сидоренко "Фоззі" на презентації онлайн-курсу "Не стій — вмикай", Київ, 21 листопада 2024 року. Cуспільне/Юлія Кузьменко

Курс "Не стій — вмикай!" складається з 8 лекцій, у яких ідеться про те, як:

заживити квартиру, приватний будинок;

підготуватися до вимкнень у багатоквартирному будинку;

використовувати прилади альтернативного живлення в різних умовах;

на що звертати увагу, коли обираєте пристрої;

правила безпеки.

А ще в приміщенні, де проходила презентація курсу, для представників медіа та лідерів думок організували тематичну виставку: обладнання та спорядження рятувальників, генератори, газові балони й пальники, вогнегасники, системи протипожежного захисту тощо.