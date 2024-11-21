Для майже для 60% ветеранів та ветеранок Збройних сил України найбільш пріоритетною є матеріальна підтримка. При цьому з них майже 70% хочуть займатись бізнесом

Такі дані озвучила начальниця відділу навчально-аналітичної роботи Українського ветеранського фонду під час презентації онлайн-дослідження щодо актуальних потреб і проблем ветеранів та ветеранок Анастасія Селянінова.

"Ми поставили питання: якої підтримки ви потребуєте найбільше? Абсолютна більшість ветеранів обрала матеріальну підтримку. Зокрема 59,8% вважають, що не вистачає саме цього виду підтримки", – розповіла вона.

Також 12,8% респондентів вказували на потребу в медичній підтримці, 8,7 у психологічній та 8,6% — у юридичній.

"У порівнянні з нашими опитуваннями, наприклад, 2023 року потреба у матеріальній підтримці зросла. Зараз майже 60% вважають, що це їхня найпріоритетніша підтримка", – додала Селянінова.

Водночас вона зазначила, що 68,8% опитаних ветеранів хотіли б займатися підприємництвом. А вже мають власну справу — лише 9,4%.

Український ветеранський фонд провів шосте онлайн-опитування серед ветеранів-ветеранок ЗСУ, серед яких чинні військовослужбовці та ті, хто вже не служить. Онлайн-опитування проводилося у жовтні-листопаді 2024 року, в ньому взяли участь 1025 осіб. Методологією дослідження є опитування ветеранів та ветеранок через анонімну онлайн-форму.

У зв’язку з важкодоступністю респондентів та інформації щодо генеральної сукупності, вимоги до вибірки не встановлювалися. Опитування є нерепрезентативним, проте має на меті відобразити загальну проблематику цільової аудиторії.

30 жовтня Верховна рада ухвалила рішення про створення тимчасової спеціальної комісії з питань правового статусу, медичного забезпечення, психологічної підтримки й соціального захисту ветеранів війни, військових та їхніх родин.