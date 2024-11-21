Італія виділила 160 тисяч євро для Національного інституту раку у Києві

Національна асоціація боротьби з лейкемією, лімфомою та мієломою (AIL, Італія) виділила 160 тисяч євро для гематологічного відділення Національного інституту раку в Києві.

Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

У відомстві розповіли, що "символічна передача коштів" відбулася 20 листопада 2024 року в Римі за участі міністерки економіки Юлії Свириденко та президента AIL Джузеппе Торо.

Свириденко зазначила, що AIL збирала кошти для допомоги українським онкохворим, пропонуючи допомогу, супровід та розміщення пацієнтів у своїх будинках догляду. Завдяки цій ініціативі понад 200 українських онкогематологічних пацієнтів були прийняті в Італії.

Після початку повномасштабної війни в Україні AIL розпочала кампанію зі збору коштів для допомоги українським онкологічним хворим. Також волонтери асоціації у співпраці з іншими асоціаціями організували постачання предметів першої необхідності для українців, що зупинилися у Польщі й потребували медичного лікування. А передані 160 тисяч євро — лише частина коштів, зібраних AIL в межах ініціативи.

Національна асоціація боротьби з лейкемією, лімфомою та мієломою (AIL) — неприбуткова організація, що базується в Римі, заснована в 1969 році.Вона підтримує, зокрема, дослідницьку діяльність та діяльність з надання допомоги у взаємодії з основними італійськими гематологічними центрами.