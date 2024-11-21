Повітряні Сили: російські Ту-95, ймовірно, здійснили пуски крилатих ракет

Повітряні Сили ЗС України зафіксували у повітрі стратегічні бомбардувальники Ту-95. За попередньою інформацією, літаки, ймовірно, здійснили пуски крилатих ракет Х-101 з району базування в Енгельсі.

Про це повідомили у телеграм-каналі Повітряних Сил ЗС України.

По всій країні оголошена повітряна тривога. Ту-95 — стратегічні літаки, здатними нести крилаті ракети великої дальності. Пуски ракет Х-101, які, за даними Повітряних Сил, могли бути здійснені цими бомбардувальниками, становлять серйозну загрозу для інфраструктури та населення України.

"Імовірно здійснено пуски крилатих ракет Х-101 бортами Ту-95 в районі Енгельсу", — йдеться у повідомленні Повітряних Сил ЗС України.

У Повітряних Силах закликають бути уважними і дотримуватися правил безпеки та негайно реагувати на сигнали повітряної тривоги.