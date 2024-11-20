Повітряні Сили: збили 56 із 122 дронів і дві ракети Х-59/69

У ніч проти 20 листопада сили протиповітряної оборони у 14 областях збили 56 ударних дронів та дві керовані авіаційні ракети Х-59/69, якими військо РФ атакувало Україну.
Про це повідомили у Повітряних Силах ЗСУ.
За даними Повітряних Сил, у ніч на 20 листопада (із 19.30 19 листопада) військо РФ завдало удару зенітною керованою ракетою С-300 із Бєлгородської області по Харківщині, 5-ма керованими авіаційними ракетами Х-59/69 по Дніпропетровщині, Чернігівщині та Сумщині. Також окупанти РФ били керованими авіабомбами та випустили 122 ударних БпЛА типу “Shahed” та безпілотників невстановленого типу із районів Курськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ – РФ.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.
- Станом на 11.00 підтверджено збиття двох керованих авіаційних ракет Х-59/69 та 56 БпЛА у Київській, Черкаській, Чернігівській, Полтавській, Кіровоградській, Житомирській, Хмельницькій, Сумській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій та Харківській областях.
- Внаслідок активної протидії 58 БпЛА локаційно втрачено у різних регіонах.
- Шість безпілотників вийшли з повітряного простору України: п’ять — в Росію, один — в Білорусь.