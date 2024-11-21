Сенат США заблокував спробу припинити продаж деяких видів зброї Ізраїлю

Сенат США відхилив законодавчу ініціативу, яка передбачала припинення продажу окремих видів американської зброї Ізраїлю через занепокоєння гуманітарною катастрофою в секторі Газа.

Про це пише Reuters.

79 зі 100 сенаторів проголосували проти резолюції, яка мала заблокувати продаж танкових снарядів Ізраїлю; підтримали її лише 18 сенаторів, один утримався.

Щодо іншої резолюції, яка мала заборонити передачу мінометних снарядів, 78 сенаторів проголосували проти, 19 — за, один утримався.

Очікується, що Сенат також розгляне третю резолюцію, яка стосується припинення поставок GPS-навігаційної системи для бомб.

Ініціатором резолюцій виступив сенатор Берні Сандерс, незалежний, який голосує з демократами. Сандерс та його прихильники стверджують, що військова допомога Ізраїлю порушує американські закони, які забороняють продаж зброї країнам, що порушують права людини.

"Час сказати уряду Нетаньягу, що вони не можуть використовувати долари американських платників податків і американську зброю всупереч нашим законам, міжнародному праву і моральним цінностям", — заявив Сандерс перед голосуванням.

Опоненти, зокрема лідер демократичної більшості в Сенаті Чак Шумер, наголосили на загрозах для Ізраїлю з боку таких угруповань, як ХАМАС і Хезболла, та Ірану.

"Ізраїль оточений ворогами, які прагнуть його знищення", — сказав Шумер.

Сектор Газа, де проживає 2,3 мільйона людей, перебуває на межі голоду. За даними медичних чиновників, внаслідок ізраїльського наступу вже загинули понад 43 922 палестинці.

Ізраїль заявляє, що працює над забезпеченням гуманітарної допомоги, однак головною проблемою називає складнощі з її розподілом з боку ООН.

Загострення конфлікту на Близькому Сході

Останнім часом відбувається ескалація конфлікту на Близькому сході. Спершу — вибухи пейджерів, рацій та радіоприймачів "Хезболли". Потім — ураження Ізраїлем понад 100 ракетних установок угруповання на півдні Лівану та удар по Бейруту, де загинув Ібрагім Акіл та інші командири "Хезболли", а також цивільні. "Хезболла" відповідає запусками ракет по Ізраїлю.

28 вересня Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) офіційно заявила про загибель лідера і одного із засновників "Хезболли" Хасана Насралли під час удару по Бейруту 27 вересня. Угруповання офіційно підтвердило загибель лідера руху Насралли.

29 вересня ЦАХАЛ повідомив про ліквідацію командувача підрозділу превентивної безпеки члена Центральної ради "Хезболли" Набіля Каука.

1 жовтня армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) розпочала наземну операцію "Стріли півночі" на півдні Лівану. Там почалися рейди проти обʼєктів та інфраструктури угрупування "Хезболла".

Ввечері того ж дня Іран здійснив масований обстріл Ізраїлю. У місії Ірану в ООН заявили, якщо Ізраїль наважиться відповісти, то отримає "нищівні" наслідки й назвали цей ракетний удар "законною та раціональною відповіддю сіоністському режиму" на "напади на іранських громадян" та посягали на суверенітет Ірану.