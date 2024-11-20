Терорист Брейвік з'явився в суді з літерою "Z" на голові

У Норвегії правий екстреміст Андерс Берінг Брейвік, який у 2011 році убив 77 людей в результаті вибуху бомби і застосування зброї, прийшов на засідання суду з виголеними на голові літерами "Z" та плакатом на підтримку Росії, Китаю, Ірану та Північної Кореї.

Про це повідомляє Reuters.

У вівторок, 20 листопада, суд почав розгляд клопотання Андерса Берінга Брейвіка про умовно-дострокове звільнення. На засідання він з'явився, тримаючи в руках плакат із написами про підтримку Росії, Китаю, Ірану та Північної Кореї. Крім того, на голові у Брейвіка були виголені букви Z.

Також під час промови у суді засуджений назвав очільника Кремля Володимира Путіна "головним захисником європейців у всьому світі".

Засуджений заявив суду, що його напади були "необхідними", але прокурор сказав, що Брейвік залишається небезпечним і повинен бути ув'язнений.

Що відомо про справу Брейвіка

22 липня 2011 року Брейвік убив вісьмох людей під час вибуху бомби в Осло, а потім попрямував до молодіжного табору лівоцентристської політичної групи на острові Утойя. Там, переодягнувшись у форму поліцейського, він застрелив 69 людей, переважно підлітків. Наступного року Брейвіка засудили до максимального терміну ув'язнення — 21 року — із застереженням, яке рідко використовується в норвезькій системі правосуддя, що він може бути ув'язнений на невизначений термін, якщо його все ще вважатимуть небезпечним для суспільства.

Брейвік не виявив жодного каяття за свої напади, які він зобразив як хрестовий похід проти мультикультуралізму в Норвегії.