Для відкриття авіасполучення в Україні потрібні "серйозні" засоби ППО — Кулеба

Авіаційна служба України готова відновити польоти на 95%, але ключовим фактором для цього залишається забезпечення безпеки пасажирів.

Про це в проєкті "Карпʼяк на Суспільному" розповів віцепрем'єр-міністр з відновлення України, міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

За його словами, від моменту ухвалення рішення до запуску рейсів у Львові чи Борисполі потрібно приблизно 45–50 днів. Однак критично важливою умовою є забезпечення безпеки пасажирів.

"Архітектура безпеки передбачає дуже серйозні засоби протиповітряної оборони, які сьогодні в країні задіяні за призначенням. Тому, коли в нас буде достатньо протиповітряної оборони для того чи іншого аеропорту, ми зможемо про це говорити. На сьогодні, на жаль, це недоцільно", — наголосив міністр розвитку громад та територій.

Відповідаючи на запитання, чи можна сподіватися на відкриття авіасполучення у 2025 році, Кулеба зазначив, що все залежатиме від ситуації на фронті:

"Сподіватись, звичайно, ми можемо. Але якщо бути реалістичними, то в принципі ми можемо говорити про це виключно з оглядкою на фронт. Як і всі інші питання, які стосуються розвитку нашої країни — у першу чергу фронт, після цього вже — будь-який інший розвиток".

Повне інтерв'ю дивіться сьогодні о 22:15 в проєкті "Карпʼяк на Суспільному" в ефірі телеканалу Перший, а також на YouTube-каналі Суспільне Новини.

Що відомо про закриття повітряного простору над Україною

24 лютого 2022 року "Украерорух" оголосив про закриття повітряного простору України для цивільних літаків через вторгнення Росії на українську територію. Сьогодні про відкриття неба України для цивільних польотів не ідеться.

11 квітня 2023 року пресслужба Украероруху повідомила, що український повітряний простір відкриють відразу після завершення воєнних дій та перемоги України. Євроконтроль у своєму прогнозі заявив, що відновлення польотів в Україні відбудеться у 2029 році.

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак у листопаді 2023 року припускав, що в Україні можуть відкрити один з аеропортів для цивільних польотів до завершення війни за умови значного посилення протиповітряної оборони та захисту українського неба.