Засуджені за "екстремізм": Лукашенко помилував ще 32 людини

Невизнаний низкою країн президент Білорусі Олександр Лукашенко 20 листопада помилував ще 32 політв'язні. Їхні імена не називають, проте відомо, що всіх помилуваних було засуджено у справах про "екстремізм".

Про це повідомляє пресслужба білоруського лідера.

"Усі вони визнали провину, розкаялися у скоєному та клопотали про помилування. 17 осіб мають хронічні захворювання, одна є інвалідом. У 17 засуджених є діти, з них двоє – багатодітні. 9 помилуваних – старше 50 років", — йдеться у повідомленні.

Також вказується, що білоруське Міністерство внутрішніх справ "забезпечить контроль за їхньою правослухняною поведінкою".

Кого ще Лукашенко помилував із політв'язнів

4 липня 2024 року стало відомо, що Лукашенко підписав закон про амністію. Документ не передбачав полегшення для людей, причетних до "екстремістської та терористичної діяльності", але тоді 10 політичних в'язнів все ж таки звільнили з місць неволі. Серед них було троє жінок і семеро чоловіків. Тоді у правозахисному центрі "Вясна" зазначали, що частина цих людей вийшла на свободу не за амністією, а як помилувані.

30 липня Лукашенко помилував громадянина Німеччини Ріко Крігера, якого у червні цього року засудили до страти за 6 статтями, серед яких агентурна діяльність і тероризм. Крігер був серед політв'язнів, яких обміняли країни Заходу та Росія 1 серпня.

16 серпня Лукашенко підписав указ — теж про помилування 30 людей, засуджених за “злочини протестного спрямування”. Тоді в коментарі російському виданню "Важные истории", соратник Світлани Тихановської Франак Вячорка розповів, що частину цих політв'язнів вже звільнили у липні та серпні, а указ Лукашенка "формалізував" цей процес.

4 вересня Лукашенко помилував ще 30 ув'язнених які були засуджені "за злочини протестної спрямованості".

16 вересня Лукашенко також помилував 37 людей, яких було засуджено за ці ж "злочини".

7 листопада білоруський лідер ухвалив рішення про помилування 31 людини, яких засудили за "злочини екстремістської спрямованості".