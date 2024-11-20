У жовтні 2024-го росіяни вбили щонайменше 183 цивільних українців — звіт ООН

Понад 1000 цивільних українців постраждали через російські обстріли у жовтні 2024 року. Загинули щонайменше 183 людини, включаючи 9 дітей, ще 903 — зазнали поранень.

Про це йдеться у щомісячному звіті Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні.

Зазначається, що 80 % жертв (йдеться про випадки загибелі та поранення) зафіксовано поблизу лінії фронту внаслідок авіабомбардувань, артилерійських обстрілів, ударів з РСЗВ і безпілотників. Найбільше загиблих і постраждалих — у Донецькій, Харківській і Херсонській областях.

Також наголошується на посиленні Росією дронових атак. Зокрема, у жовтні було зафіксовано понад 1900 таких ударів. Їхня щоденність у поєднанні з постійними сигналами повітряних тривог відчутно вплинули на умови життя цивільного населення.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну загинули щонайменше 12 162 цивільні особи, ще 26 919 отримали різного роду поранення.