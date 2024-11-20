Сибіга: "Винагорода агресії РФ територіальними здобутками не відновить мир"

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що винагорода російської агресії територіальними здобутками не відновить мир, а спровокує подальшу агресію.

Про це глава МЗС України сказав під час свого виступу на слуханнях Гельсінської комісії США, передає пресслужба відомства.

Сибіга наголосив, що Україна не прийме жодних ініціатив, які передбачають компроміси щодо суверенітету чи територіальної цілісності.

“Коли стикаєшся з таким жорстоким режимом, як путінська Росія, не може бути альтернативи миру через силу. Ми не приймемо жодних ініціатив, розроблених без нашої участі”, — заявив Сибіга.

Він також відкинув будь-які пропозиції укладення угоди “земля в обмін на мир”. За його словами, такі ідеї означатимуть лише те, що мільйони людей залишаться в руках агресора та будуть піддані геноциду, тортурам і знущанням.

“Винагорода російської агресії територіальними здобутками не відновить мир, а навпаки, спровокує подальшу агресію. Це умиротворення, а не мир. Умиротворення ніколи не працьовувало в минулому і не спрацює зараз”, — сказав Сибіга.

За даними джерел Reuters, керівник Росії Володимир Путін готовий обговорити з обраним президентом США Дональдом Трампом угоду про припинення вогню в Україні. При цьому Путін виключає будь-які значні територіальні поступки і наполягає на тому, щоб України відмовилася від амбіцій вступити в НАТО.