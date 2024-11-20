На фронті минулої доби зафіксовано 139 бойових зіткнень. Росія втратила за добу 1690 військових.

Про це Генштаб ЗСУ інформує у зведенні станом на 8.00 20 листопада.

19 листопада військо РФ завдало по позиціях українських підрозділів та населених пунктах два ракетних та 73 авіаційних удари, застосувало п’ять ракет та скинуло 124 КАБ. Крім цього, росіяни задіяли для ураження 1445 дронів-камікадзе та здійснили понад 4,4 тисяч обстрілів, з них 173 — із реактивних систем залпового вогню.

Армія РФ завдала авіаударів в районах населених пунктів Водолаги, Біловоди, Нова Козача, Висока Яруга, Богуславка, Куп’янськ, Новоосинове, Нескучне, Петропавлівка, Лозова, Райгородок, Іванівка, Зоря, Романівка, Сіверськ, Закітне, Стінки, Миколаївка, Романівка, Костянтинівка, Суха Балка, Стара Миколаївка, Олександропіль, Ганнівка, Велика Новосілка, Сухі Яли, Темирівка, Зелене Поле, Козацьке, Трифонівка.

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 2 райони зосередження особового складу, три артилерійських засоби, два засоби ППО, одну радіолокаційну станцію, два пункти управління, склад боєприпасів та ще один інший важливий об’єкт окупантів РФ.

“Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1690 осіб. Також українські воїни знешкодили 8 танків, 27 бойових броньованих машин, 49 артилерійських систем, 2 засоби ППО, 91 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 2 крилаті ракети, 100 автомобілів та 2 одиниці спеціальної техніки окупантів”, — йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.

Яка ситуація на фронті

На Харківському напрямку військо РФ п’ять разів безуспішно намагалося вклинитись в оборону українських захисників неподалік Вовчанська.

На Куп’янському напрямку за добу відбулося одинадцять атак окупантів РФ. Сили оборони відбивали штурмові дії росіян неподалік Кіндрашівки, Лозової, Петропавлівки, Загризового, Першотравневого та Кругляківки. На даному напрямку військо РФ активно застосовувало авіацію.

На Лиманському напрямку росіяни атакували 14 разів. Намагалися вклинитися в українську оборону поблизу Греківка, Новоєгорівка, Григорівка, Торське та Терни.

В районі Ступочок відбулось одне боєзіткнення на Краматорському напрямку.

Активно застосовуючи бомбардувальну авіацію на Торецькому напрямку, військо РФ здійснило вісім атак неподалік Торецька, Дружби та Щербинівки.

На Покровському напрямку українські захисники зупинили 38 штурмових дій росіян в районах Променя, Лисівки, Петрівки, Даченського, Миролюбівки, Новоторецького, Юр’ївки, Пустинки та Пушкіного.

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 23 атаки. Найактивніше окупанти РФ намагалися просунутися в районах Новоселидівки, Сонцівки, Берестків, Курахового, Дальнього, Єлизаветівки та Антонівки.

На Времівському напрямку військо РФ за підтримки авіації здійснило 15 штурмів українських позицій поблизу Костянтинопольського, Трудового, Сухих Ялів, Роздольного та Новодарівки.

На Оріхівському напрямку окупанти РФ один раз без успіху атакували у бік Новоандріївки.

На Придніпровському напрямку за минулу добу українські захисники зупинили дві спроби російських військових просунутися вперед, окупанти РФ отримали жорстку відсіч, зазнавши втрат, відійшли.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань війська РФ не виявлено.

На кордоні з Сумською областю російські військові з території РФ активно застосовують артилерію та авіацію по районах українських населених пунктів.