Від початку повномасштабного вторгнення Росії, за 1000 днів війни, екосистеми України зазнали збитків на близько 71 мільярд доларів. Викиди парникових газів через бойові дії та лісові пожежі сягнули 180 млн тонн СО2.

Про це заявила міністерка захисту довкілля та природних ресурсів України Світлана Гринчук під час Конференції ООН з питань зміни клімату (COP29) в Баку.

"За час повномасштабного вторгнення РФ вчинила проти довкілля понад 6500 злочинів. Понад шістьом мільйонам українців довелося шукати тимчасовий захист у різних країнах Європи, що призвело до додаткових 3,3 млн тонн викидів СО2. Загальний обсяг викидів парникових газів, спричинених війною, становить 180 млн тонн", ― наголосила Світлана Гринчук.

За її словами, через війну знищено 3 млн гектарів лісів. А забруднена вибухонебезпечними предметами територія України становить 139 000 кв. км, що вдвічі більше за площу Азербайджану.

"Щоб компенсувати втрати лісу внаслідок лісових пожеж, українці висадили 555 млн дерев на площі понад 75 000 гектарів. А з допомогою партнерів уже розміновано 35 000 кв. км землі", ― додала Гринчук.

У жовтні 2024 року Україна взяла на себе зобов’язання досягти кліматичної нейтральності до 2050 року і вже активно впроваджує "зелені" ініціативи.

Лише на COP29 представлені понад 50 екологічних ініціатив держави, бізнесу та громадськості. Серед них, зокрема технології цифровізованого землеробства, розробки у сфері відновлюваної енергетики та розмінування, стартапи, що створюють папір з опалого листя, ловці вуглекислого газу, екологічна альтернатива пінопласту, мобільні заводи-принтери та інші українські інновації, що вже використовують у США, Великій Британії та Японії.

У Міндовкілля наголошують, що разом із міжнародними партнерами Україна працює над механізмами, "що зроблять агресію та екологічну шкоду неприйнятними та суворо караними", що передбачає 8 пункт "Формули миру" президента Зеленського щодо екологічної безпеки.

"Україна пропонує співпрацю у документуванні екологічної шкоди, розробленні універсальних методик оцінення впливу та формулювання глобальних принципів екологічного й сталого відновлення", — додали в Міндовкілля.

Що передбачає українська "формула миру"

11 жовтня 2022 року президент Володимир Зеленський озвучив лідерам країн "Групи семи" (G7) Формулу миру для подолання російської загрози.

Документ зокрема передбачає оборонну підтримку України, захист територіальної цілісності та покарання винних у збройній агресії. Також формула передбачає протидію екоциду та фіксацію завершення війни.

Формула миру включає 10 пунктів: