Парламент Абхазії прийняв відставку президента

Депутати парламенту самопроголошеної республіки Абхазія проголосували за ухвалення відставки президента Аслана Бжанії.

Про це повідомляє Ехо Кавказу.

Як заявив під час засідання абхазького парламенту (Народні Збори) речник Лаша Ашуба, на порядку денному одне питання — заява про відставку Бжанія.

У голосуванні взяв участь 31 депутат, 2 бюлетені визнані недійсними. 28 депутатів проголосували за відставку Аслана Бжанія, 1 – проти.

Виконуватиме обов'язки голови невизнаної республіки віцепрезидент Бадра Гунба. На посаду прем’єра призначається Валерій Бганба – ексспікер парламенту.

Відставки Бжанії домоглася опозиція – 15 листопада в Сухумі мітингувальники, які протестують проти російсько-абхазької "інвестиційної угоди", знесли частину паркану навколо комплексу урядових будівель і проникли на територію, що прилягає до будівлі парламенту, а потім і всередину парламенту та адміністрації президента.

19 листопада Аслан Бжанія подав заяву про відставку, відповідно до досягнутої угоди в ході переговорів між представниками влади республіки та опозиції.

Що відомо про невизнану Абхазію

Абхазія і Південна Осетія вийшли з-під контролю Грузії після розпаду Радянського Союзу на початку 1990-х років. Абхазія проголосила незалежність після війни з Грузією у 1993 році. Тоді незалежність Абхазії не визнала ані Грузія, ані інші держави світу.

У серпні 2008 року почалася в Грузії почалася "п'ятиденна війна". Армія РФ вдерлась на територію країни. Провину за початок бойових дій кожна зі сторін перекладає на противника. Ця війна забрала сотні життів і позбавила домівок тисячі людей.

Після цієї війни Росія визнала "незалежність" сепаратистських регіонів Грузії Абхазії та Південної Осетії та встановила в обох регіонах свої військові бази. Крім РФ, рішення Сухумі й Цхінвалі про "незалежність" визнали також Нікарагуа, Венесуела і Науру. Тбілісі й країни Заходу вважають ці території окупованими Росією регіонами Грузії.