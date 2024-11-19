Президент невизнаної Абхазії подав у відставку

Президент сепаратистського грузинського регіону Абхазія Аслан Бжанія подав заяву про відставку, відповідно до досягнутої угоди в ході переговорів між представниками влади республіки та опозиції.

Про це повідомляє його пресслужба.

Раніше про те, що за підсумками переговорів Бжанія погодився піти у відставку, розповів лідер організації "Абхазький народний рух" Адгур Ардзінба. Він — один із підписантів угоди.

Однак умовою відставки президента є звільнення захопленого протестувальниками комплексу урядових будівель 19 листопада. Якщо вони цього не зроблять, Бжанія відкликає заяву.

Якщо цього не станеться, то в той же день парламент Абхазії розгляне заяву про відставку. Виконуючим обов'язки лідера республіки стане віцепрезидент Бадра Гунба.

Напередодні опозиція в невизнаній Абхазії закликала громадян зібратися 16 листопада біля парламенту в Сухумі (столиці регіону), щоб знову вимагати відставки президента.

Що відомо про невизнану Абхазію

Абхазія і Південна Осетія вийшли з-під контролю Грузії після розпаду Радянського Союзу на початку 1990-х років. Абхазія проголосила незалежність після війни з Грузією у 1993 році. Тоді незалежність Абхазії не визнала ані Грузія, ані інші держави світу.

У серпні 2008 року почалася в Грузії почалася "п'ятиденна війна". Армія РФ вдерлась на територію країни. Провину за початок бойових дій кожна зі сторін перекладає на противника. Ця війна забрала сотні життів і позбавила домівок тисячі людей.

Після цієї війни Росія визнала "незалежність" сепаратистських регіонів Грузії Абхазії та Південної Осетії та встановила в обох регіонах свої військові бази. Крім РФ, рішення Сухумі й Цхінвалі про "незалежність" визнали також Нікарагуа, Венесуела і Науру. Тбілісі й країни Заходу вважають ці території окупованими Росією регіонами Грузії.