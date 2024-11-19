Від початку повномасштабної війни Росії проти України свою роботу припинили 329 українських медіа, переважна більшість яких була розташована на нині окупованих територіях та у прифронтових областях.

Про це свідчать дані Інституту масової інформації (ІМІ) до 1000 дня повномасштабного російського вторгнення.

Лідерами за кількістю закритих медіа є Запорізька область (50 медіа), Донецька (35), Херсонська (34), Миколаївська (30), Харківська (29), Луганська (26) та Одеська (24).

"Загалом, як показало дослідження ІМІ, російська війна спричинила закриття медіа у всіх регіонах, окрім двох – Львівської та Івано-Франківської областей (однак ІМІ не відкидає, що й там є такі випадки, які поки що невидимі для дослідників)", — йдеться у повідомленні.

Основною причиною закриття медіа стали тимчасова окупація територій (117 закритих медіа) та фінансові труднощі, спричинені війною (96). Наприклад, в Одеській області 83% з тих медіа, що закрились, припинили роботу через фінансові труднощі.

Також серед причин закриття – інтенсивні бойові дії, що унеможливили роботу журналістів (через це закрилися 82 медіа).

Водночас 29 медіа зазначили, що закрилися через інші причини – переїзд журналістів, проблеми з розповсюдженням, неможливість працювати так, як до війни.

"Цікаво, що шість медіа припинили працювати через мобілізацію їхніх головних редакторів або керівників. Це по два медіа в Миколаївській та Чернівецькій та по одному в Кіровоградській та Черкаській областях", — йдеться у повідомленні.

Що стосується типів медіа, які закрились, то найбільших втрат зазнало телебачення.

Так, з початку повномасштабного вторгнення закрилося 105 телеканалів, що становить 32% всіх медіа, які припинили свою діяльність.

На другому місці за кількістю закритих ресурсів – друковані медіа, зникло 95 газет (це 29% усіх медіа, що припинили свою діяльність).

Крім цього російське вторгнення також спричинило закриття 77 радіостанцій (23% всіх медіа, що закрились). Онлайн-медіа постраждали найменше: закрилося 52 сайти новин, що становить 16% усіх закритих медіа.

Регіони-лідери, де медіа вдалося відновити свою роботу – це Херсонська (14 медіа), Харківська (12) та Миколаївська області (7). Відновлення роботи медіа відбулося переважно після деокупації захоплених РФ територій, куди повернулися журналісти.

Загалом за понад два роки з початку повномасштабного вторгнення Росія скоїла 664 злочини проти журналістів та медіа в Україні. Зокрема відомо про 91 загиблого медійника.