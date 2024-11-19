Влада Фінляндії та Німеччини заявили про ретельне спільне розслідування пошкодження телекомунікаційного кабелю в Балтійському морі.

Про це йдеться у спільній заяві німецької міністерки закордонних справ Анналени Бербок та її фінської колеги Еліни Валтонен.

У заяві йдеться, що цей "інцидент одразу ж викликає підозри у навмисному ушкодженні".

Очільниці МЗС двох країн вважають, що безпека в регіоні перебуває під загрозою через "гібридну війну з боку зловмисних суб’єктів", а також унаслідок війни Росії проти України.

"Захист нашої спільної критичної інфраструктури є життєво важливим для нашої безпеки та стійкості наших суспільств", — наголошується у заяві.

18 листопада фінська влада заявила про пошкодження підводного телекомунікаційного кабелю, який пролягає через Балтійське море між Фінляндією та Німеччиною.

Кабель C-Lion1, який був введений в експлуатацію у 2016 році, є єдиним у Фінляндії кабелем передачі даних, який прокладений з північної країни безпосередньо до Центральної Європи. Довжина C-Lion1 становить 1173 км. Кабель пролягає між фінською столицею Гельсінкі та німецьким містом Росток.

Маршрут кабелю від Фінляндії до Німеччини пролягає поблизу двох газопроводів "Північний потік" між Росією та Німеччиною, що наразі не функціонують.