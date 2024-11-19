Міненерго: в Україні діють графіки відключень

Внаслідок атаки з боку РФ, яка відбулася 17 листопада, сьогодні, 19 листопада, оператор системи передачі знову тимчасово застосовує графіки погодинних відключень електроенергії. Актуальні графіки розміщені на офіційних ресурсах регіональних операторів системи розподілу. Наразі енергетики відновили живлення для майже 195 тисяч споживачів.

Про це зранку повідомили в Міненерго.

Відключень не передбачено для підприємств критичної інфраструктури, а також підприємств, які імпортують понад 80 % електроенергії для своїх потреб відповідно до урядової постанови.

У відомстві закликають споживачів раціонально споживати електроенергію, оскільки завдяки ощадливому використанню електроенергії навантаження на енергосистему знижується.

"17 листопада ворог завдав черговий масований удар по об’єктах генерації та передачі електроенергії в різних регіонах країни. Енергетики оперативно працюють над ліквідацією наслідків атак", — йдеться у повідомленні.

За даними Міненерго, минулої доби енергетики відновили живлення для 194 511 споживачів, що були знеструмлені внаслідок бойових дій.

Ситуація на ЗАЕС

Рівень води у ставку-охолоджувачі становить 14.13 м. Цього достатньо для забезпечення потреб станції.

Імпорт

На поточну добу прогнозується імпорт із Польщі, Словаччини, Румунії, Угорщини та Молдови загальним обсягом 4521 МВт*год та потужністю 612 МВт.

Вранці у неділю, 17 листопада, російські війська завдали масованого ракетного удару по території України. Вибухи пролунали одразу в кількох містах та регіонах — зокрема, у Києві, Одесі, Миколаєві, Запоріжжі, на Дніпропетровщині та Черкащині. Через атаку є загиблі та поранені, у країні застосовується режим екстрених відключень електроенергії.

За даними Укренерго, внаслідок масованого обстрілу з боку РФ 17 листопада були пошкоджені енергооб’єкти в кількох регіонах.