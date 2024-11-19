У Грузії поліція розігнала наметове містечко опозиції, є затримані

У столиці Грузії Тбілісі 19 листопада поліція розігнала наметове містечко, яке облаштували мітингарі, незгодні з результатами парламентських виборів у країні поблизу Тбіліського державного університету. Деяких людей правоохоронці затримали.

Про це повідомляє NewsGeorgia.

Вказується, що розгін демонстрантів почався приблизно о 7:00 годині ранку за місцевим часом. На місці з’явилися спецпризначенці та водомети, однак під час самого розгону вони не застосовували спеціальних засобів.

Протестувальників відтіснили із території, прилеглої до Тбіліського державного університету, а їхнє наметове містечко знесли. Натомість люди зосередилися на проспекті Мелікішвілі, намагаючись перекрити дорогу. Саме там відбулися перші затримання мітингарів.

Як пише видання, посилаючись на дані правозахисників, наразі відомо про щонайменше 12 затриманих, яких поліція розвезла по різних відділках. Адвокати встановлюють їхні точні місця перебування. Проте відомо, що оператора опозиційного телеканалу Mtavari Сергі Барамідзе та ще двох жінок вже відпустили під розписку.

Також відомо про щонайменше двох постраждалих у результаті дій поліцейських. Вони знаходяться у лікарні.

Тим часом лідери опозиції в Тбілісі заявили, що найближчими годинами оголосять про подальші дії. Наразі невідомо, чи акцію під Тбіліським державним університетом продовжуватимуть, чи вона відбудеться в іншому місці.

За словами одного з опозиційних лідерів Ніки Меліа, "боротьба не припиняється", а масштаби та інтенсивність протесту, мовляв, зростатимуть.

Ще один із лідерів коаліції "Єдність" Гіоргі Вашадзе оголосив про перехід опозиції до тактики "мобільних протестів". Він попросив учасників акції не давати поліції наближатися, і намагатись не пересуватися містом поодинці.

Вибори у Грузії

Опозиційні партії та коаліції не визнають підсумки парламентських виборів у Грузії. Вони відмовляються входити до парламенту та отримувати мандати. Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі назвала це голосування "російським" і "тотально сфальсифікованим".

28 жовтня і 4 листопада перед будівлею грузинського парламенту проходили мітинги прихильників опозиції проти результатів парламентських виборів. Зокрема один із лідерів партії "Єдність — Національний рух" Георгій Вашадзе, виступаючи на мітингу, заявив, що грузинська опозиція вимагає повторних виборів, які проведе міжнародна адміністрація.

Прокуратура Грузії розпочала розслідування фактів можливої фальсифікації парламентських виборів на основі звернення Центральної виборчої комісії від 30 жовтня 2024 року за статтею 164 (3) КК Грузії – "фальсифікація виборів". Відомство викликало президентку Саломе Зурабішвілі на допит, бо вона стверджувала, що має докази фальсифікацій. Зурабішвілі не прийшла в прокуратуру.