Президентка Грузії оскаржить результати виборів у Конституційному суді

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі 19 листопада звернеться до Конституційного суду і оскаржить результати парламентських виборів через порушення принципів таємного та загального голосування.

Про це повідомляє Ехо Кавказу.

"Це не тому, що я вірю в Конституційний суд, а тому, що хочу повною мірою випробувати совість тих суддів, які опиняться перед вибором, якою країною ми хочемо бути і в якому напрямку має рухатися ця країна. Хочу побажати їм і собі, щоб у цьому Конституційному суді хоч кілька суддів показали, що гідні судді в цій країні існують", – сказала Зурабішвілі.

За словами президентки, вибори 26 жовтня "не відбулися" і "країні загрожує дестабілізація", пов'язана з двовладдям. Вона вважає, що необхідно розв'язати системні проблеми, а згодом провести нові вибори.

"Політична нестабільність також може супроводжувати зовнішня дестабілізація, обумовлена ​​зовнішніми факторами. Загроза такої дестабілізації зростає, коли країна замість близьких стосунків із партнерами обирає ізоляцію, що є характерним для нинішньої влади. Водночас ми маємо справу з економічною та фінансовою кризою, яка стоїть у нас на порозі з усіма наслідками, що випливають", – сказала вона.

Зурабішвілі наголосила, що роботу мають продовжити колишній уряд та парламент. Згідно з Конституцією Грузії, перше засідання нового парламенту призначає президент. Проте в уряді та "Грузинській мрії" заявляють, що у будь-якому разі проведуть перше засідання 25 листопада.

Увечері 17 листопада після мітингу протестувальники встановили близько 30 наметів біля Тбіліського державного університету. Учасникам акції роздали пледи, килимки та гарячий чай, привезли біотуалети. Ніч минула спокійно: опозиціонерів не розігнали, зараз вони спілкуються, дивляться фільми та танцюють. Влада та поліція жодних заяв поки не робили.

Протестувальники провели ніч на 18 листопада в наметах у столиці країни Тбілісі, перекривши велике перехрестя.

Як повідомив один із лідерів "Коаліції за зміни" Ніка Мелія, наметовий протест біля Тбіліського державного університету продовжиться.

"Ми прийняли конкретне рішення. Ми продовжуємо протестувати на території, що прилягає до університету", — сказав він.

За словами Мелії, боротьба за проведення нових виборів тепер триватиме у щоденному режимі.

Вибори у Грузії

Опозиційні партії та коаліції не визнають підсумки парламентських виборів у Грузії. Вони відмовляються входити до парламенту та отримувати мандати. Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі назвала це голосування "російським" і "тотально сфальсифікованим".

28 жовтня і 4 листопада перед будівлею грузинського парламенту проходили мітинги прихильників опозиції проти результатів парламентських виборів. Зокрема один із лідерів партії "Єдність — Національний рух" Георгій Вашадзе, виступаючи на мітингу, заявив, що грузинська опозиція вимагає повторних виборів, які проведе міжнародна адміністрація.

Прокуратура Грузії розпочала розслідування фактів можливої фальсифікації парламентських виборів на основі звернення Центральної виборчої комісії від 30 жовтня 2024 року за статтею 164 (3) КК Грузії – "фальсифікація виборів". Відомство викликало президентку Саломе Зурабішвілі на допит, бо вона стверджувала, що має докази фальсифікацій. Зурабішвілі не прийшла в прокуратуру.